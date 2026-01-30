Delprojektledare till Elektromontage
Professionals Nord Linköping AB / Elektronikjobb / Söderköping Visa alla elektronikjobb i Söderköping
2026-01-30
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Linköping AB i Söderköping
, Norrköping
, Åtvidaberg
, Finspång
, Linköping
eller i hela Sverige
Gillar du struktur, tekniknära miljöer och att vara den som får saker att flyta? Elektromontage växer och här får du en central position nära både projekt, produktion och kund, där din insats märks direkt i vardagen. Det här är en perfekt roll för dig som vill kombinera administration, projektstöd och teknik i ett bolag som befinner sig i förändring. Känner du igen dig i beskrivningen och vill bidra till Elektromontages utveckling? Skicka in din ansökan redan idag!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Elektromontage en Delprojektledare. I rollen arbetar du nära projektledarna och fungerar som ett operativt stöd genom hela projektets livscykel. Du sitter på plats i Söderköping och blir en naturlig del av projekt- och produktionsflödet, i ett team med korta beslutsvägar och hög förändringstakt. Fokus ligger på att skapa struktur, följa upp aktiviteter och säkerställa att inget faller mellan stolarna.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning där du initialt är anställd av Professionals Nord och arbetar som konsult hos Elektromontage under minst sex månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos Elektromontage, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Du erbjuds
En nyckelroll i en växande organisation, där du är med och formar arbetssätt och struktur från start
Nära samarbete med projektledare, produktion och kund i teknikintensiva projekt
Möjlighet att utvecklas mot delprojektledare eller projektledare - i din egen taktPubliceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Stötta projektledare i flera parallella projekt med planering, omplanering och uppföljning
Säkerställa att kundmaterial, dokumentation och projektunderlag är kompletta och uppdaterade
Administrativt projektstöd, exempelvis i Monitor (resursplanering, aktiviteter, leveranser)
Delta i kunddialog, möten och uppföljningar kring status och förändringar
Stöd vid leverans, projektavslut och dokumentation efter avslutat projekt
Vi söker dig som har
Tidigare arbetslivserfarenhet av projektstöd, administration eller arbete i en projektintensiv miljö - gärna inom teknik, produktion eller industri.
Ett tekniskt intresse och en viljan att lära är viktig.
Har mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska
Mycket goda kunskaper i Officepaketet
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas hos Elektromontage. Du är en strukturerad person som trivs i en vardag med många parallella projekt och som har lätt för att skapa ordning, följa upp aktiviteter och se till att inget faller mellan stolarna. Samtidigt har du en naturlig samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt, då du arbetar nära både projektledning, produktion och kund och bidrar till ett smidigt och professionellt samarbete.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Söderköping
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Marija Biletic
#elektromontage, #projektstöd, #projektledning, #tekniksupport, #industri
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405), https://elektromontage.se/om-oss Arbetsplats
Elektromontage Kontakt
Marija Biletic marija.biletic@pn.se Jobbnummer
9715254