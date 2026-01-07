Delprojektledare
Vi söker en Delprojektledare mark- och anläggningsarbeten till en myndighet inom trafik.
Uppdraget är ett konsultuppdrag med stationeringsort i Stockholm och omfattar heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som delprojektledare innebär ansvar för mark- och anläggningsarbeten upp till och med banunderbyggnad inom ett stort och komplext infrastrukturprogram. Uppdraget är i första hand kopplat till en omfattande mark- och anläggningsentreprenad mellan Jan Stenbecks torg och Helenelund, men kan även omfatta arbeten i andra delar av programmet. Rollen kräver god förståelse för efterföljande BEST-arbeten samt vana av att arbeta i komplexa projektmiljöer med många gränssnitt.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Ansvara för att entreprenaden KG24 genomförs enligt fastställd tid, kostnad och kvalitet
Stötta vid framtagande av teknisk beskrivning och administrativa föreskrifter (AF)
Granska handlingar utifrån produktionserfarenhet
Planera leveranser av handlingar tillsammans med projekteringsledningen
Delta i produktionsplanering för entreprenad KG24
Vara övergripande ansvarig för produktionsarbeten avseende anläggningsarbeten upp till och med banunderbyggnad
Följa upp och redovisa tid, ekonomi och kvalitet gentemot projektledaren
Hantera och följa upp ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) enligt kontrakt samt dokumentera och rapportera i projektets uppföljningssystem
Samverka och samordna produktionsledare (konstbyggnad, mark och BEST), projektledare och övriga projektdeltagare
Koordinera gränssnitt mot andra entreprenader inom programmet samt driftorganisation
Säkerställa att entreprenören följer säkerhetsstyrningssystem, miljö- och arbetsmiljökrav, tekniska riktlinjer samt övriga styrande dokument och rutiner
Representera projektet i kontakter med externa parter såsom myndigheter, leverantörer och entreprenörer
Hantera informationsinsatser gentemot verksamheter och tredje man
Delta vid besiktningar samt bistå vid överlämning till förvaltande organisation
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Genomgången Högskole- eller yrkesutbildning (minst två år).
Minst nio (9) års sammanlagd arbetslivserfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen, varav fem (5 ) år i ledande produktionsbefattning, (tex platschef, produktionsledare, byggledare, arbetsledare) av projekt i produktionsskedet.
Du har arbetat med minst ett (1) stort infrastrukturprojekt/program med en övergripande projekt/programbudget om minst 500 miljonerSEK.
Du ska ha järnväg-/spårvägs arbetslivserfarenhet från minst ett (1) tidigare uppdrag .
Du ska ha arbetat med minst ett (1) stort infrastrukturprojekt/program inom beställarorganisation i kommunal, regional eller statlig myndighet
Minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet av arbete som projektledare/ delprojektledare på beställarsidan i infrastruktursprojekt.
Meriterande
Minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet av järnvägs-/spårvägsprojekt i tätbebyggda bostadsområden.
Minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet av arbete i ledande position i järnväg-/spårvägs arbeten (tex platschef, produktionsledare, byggledare, arbetsledare) av ett projekt i produktionsskede. Dina personliga egenskaper
Driven och engagerad med stark vilja att leverera goda resultat
Ansvarstagande, ambitiös och mycket noggrann i sitt arbete
God administrativ förmåga med känsla för struktur och detaljer
Mycket god kommunikationsförmåga i både tal och skrift
God samarbetsförmåga och en öppen, positiv inställning till samverkan med olika parter i projekt
Stark förmåga till personlig planering och prioritering av arbetsuppgifter
Arbetar systematiskt och strukturerat även i komplexa sammanhang
Stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempoOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
