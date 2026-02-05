Dataskyddsombud till Södersjukhuset
Vill du bidra till trygg och säker hantering av personuppgifter i en samhällsviktig verksamhet?
Vi söker dig som vill arbeta med dataskyddsfrågor i en komplex och meningsfull miljö.
Som dataskyddsombud på Södersjukhuset du en nyckelroll i arbetet med att säkerställa att vi hanterar personuppgifter på ett lagligt, säkert och förtroendefullt sätt.
Juridik och säkerhetssektionen har i uppdrag att stödja sjukhusets verksamheter och ledning inom säkerhet, beredskap, juridik, dataskydd, registratur och arkiv. Sektionen består av specialister med olika kompetenser som arbetar både strategiskt och operativt.
Hos oss ingår du i en trevlig arbetsgrupp med kompetenta kollegor. Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som dataskyddsombud är du en oberoende och rådgivande funktion enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du bevakar att sjukhuset följer dataskyddslagstiftningen och bidrar till att stärka integritetsskyddet för patienter och medarbetare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
ge rådgivning och stöd till verksamhet och ledning i dataskyddsfrågor
granska och vägleda verksamheter och avdelningar gällande avtal om personuppgiftshantering
utbilda och öka kunskapen om dataskydd inom organisationen
följa upp, analysera och rapportera efterlevnad av gällande regelverk
vara kontaktpunkt gentemot Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
bidra till utveckling av säkra och innovativa digitala lösningar, inklusive frågor som rör informationssäkerhet och AI
ha en samordnande och rådgivande roll i den tvärprofessionella arbetsgruppen Utskott Dataskydd
Du arbetar nära kollegor inom informationssäkerhet, juridik, IT och verksamhet och har en viktig roll i att förena regelverk med praktiska behov och lösningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en juridisk eller annan relevant akademisk utbildning och några års erfarenhet av att arbeta med dataskyddslagstiftningen. Du är pragmatisk, lösningsorienterad och har en förmåga att se helheten.
Du arbetar självständigt och tar ansvar för att driva dina frågor framåt. Samtidigt samarbetar du gärna med andra och bygger goda relationer i organisationen.
Du uttrycker dig tydligt och kan förklara juridik och dataskydd på ett sätt som gör det lätt att förstå. Du har gott omdöme och håller en hög integritet, samtidigt som du är hjälpsam och lösningsinriktad i kontakten med verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Kompetenser
Akademisk utbildning inom juridik, samhällsvetenskap eller annan relevant inriktning
Minst två års kvalificerad erfarenhet av att arbeta med GDPR och annan dataskyddslagstiftning
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl svenska som engelska
Goda kunskaper i Microsoft Office, främst i Word
Meriterande:
Juristexamen
Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvårdsverksamhet
Kunskap inom informationssäkerhet
Erfarenhet av dataskyddsfrågor kopplade till AI-utveckling eller annan digital utveckling
Erfarenhet av avtalsjuridik eller arbete med juridiska avtal inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av att hålla utbildningar
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande härÖvrig information
Välkommen med din ansökan!
Läs mer här om hur det är att arbeta inom Region Stockholm.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård. Ersättning
