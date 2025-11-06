Dataingenjör, vikariat
Skellefteå Kraftaktiebolag / Supportteknikerjobb / Skellefteå Visa alla supportteknikerjobb i Skellefteå
2025-11-06
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå Kraftaktiebolag i Skellefteå
, Lycksele
, Storuman
, Arjeplog
eller i hela Sverige
Vill du ge samhället kraft att fungera? Vi söker nu en dataingenjör till Servicedesk och applikationsdrift.
Välkommen in med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi på Skellefteå Kraft ger samhället och livet kraft att fungera. Vi ser till att förskolan är varm och ljus vid lämning och att maskinerna på sjukhusen och i fabrikerna aldrig stannar. Som om det inte vore nog gör vi också den gröna omställningen möjlig - och vi gör det tillsammans. Med riktigt skickliga medarbetare som ser och stöttar varandra, delar sin kunskap och vill utvecklas i ett av världens viktigaste jobb.
Vill du bli en del av oss?
Tjänsten
Nu söker vi en vikarierande dataingenjör till vårt team inom Servicedesk och applikationsdrift. Du får en viktig roll i att stötta verksamheten med support, förvaltning och utveckling inom IT-området, där du kommer arbeta som IT-specialist i olika objekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att ge stöd till våra olika verksamheter i koncernen inom olika områden exempelvis applikationsdrift, användarsupport samt hårdvaruhantering främst mobiler och datorer.
Du arbetar i nära samarbete med andra funktioner inom koncernen både i projekt och objektsarbete där du förväntas vara sakkunnig från IT-perspektivet. Vi samarbetar med konsulter och externa leverantörer i flertal arbetsuppgifter.
Du rapporterar till gruppchef för applikationsdrift och Servicedesk.
Tjänsten är ett vikariat på 100 % med placering i Skellefteå. Vikariatet sträcker sig över en period på cirka tio månader, med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
Intresserad?
Vi tror att du trivs i en miljö där samarbete, problemlösning och servicekänsla står i centrum. Du tar initiativ, anpassar dig efter nya förutsättningar och har förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Rollen kräver att du snabbt får grepp om komplexa situationer och hittar långsiktiga lösningar.
Du förmedlar teknisk information på ett tillgängligt sätt och bidrar till en positiv stämning i teamet. Om du gillar att utveckla och förbättra arbetssätt tillsammans med andra, kommer du trivas hos oss.Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
• Datateknisk universitetsutbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Meriterande
• Erfarenhet av IT-systemförvaltning enligt PM3 eller liknande.
• Familjär med ITIL.
• Arbetat i Servicedesk samt med 1: a, 2: a och kanske även 3:e linjens support.
• Kunskap inom applikationsdrift: förvaltning/vidareutveckling till exempel patchning, databaser, säkerhetshöjande åtgärder kopplat till applikationer och bakomliggande infrastruktur.
• Microsoft 365.
Mer om Skellefteå Kraft
Vi är ett av Sveriges största energibolag. Varje dag ser våra 900 medarbetare till att samhället och livet får kraft att fungera. I snart 120 år har vi producerat el och värme i våra egna anläggningar och byggt och drivit våra egna nät. I dag har vi kunder från norr till söder och dessutom är vi en möjliggörare för elektrifieringen av samhället.
Välkommen till en arbetsplats som satsar på dig, och på en hållbar energiframtid för Sverige.
Frågor?
Anna-Maria Andersson, gruppchef applikationsdrift och Servicedesk, 073-074 71 08
Frida Lundström, Unionen, 0910-77 28 64
Simon Lindberg, Akademikerföreningen, 073-801 07 49
Robert Ignberg, SEKO, 0910-77 26 62
Örjan Karlsson, Ledarna, 0910-71 66 40
Om rekryteringen
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering med syfte att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering.
Många befattningar inom Skellefteå Kraft-koncernen är säkerhetsklassade på grund av den samhällsviktiga verksamheten som det innebär att arbeta inom energibranschen. Vid rekrytering till en sådan befattning ställs krav på säkerhetsprövning med registerkontroll innan kandidaten kan anställas. Med anställningen kan det följa en skyldighet att krigsplaceras.
Då vi inför denna rekrytering redan har tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kraftaktiebolag
(org.nr 556016-2561), http://www.skekraft.se/ Arbetsplats
Skellefteå Kraft Jobbnummer
9590991