Databasutvecklare (PL/SQL och PL/pgSQL)

Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker flera databasutvecklare som vill vara med och vidareutveckla nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Du blir en del av ett utvecklingsteam som förvaltar och utvecklar tjänster med fokus på tekniska lyft, kvalitet och robust informationsdelning mellan vårdens system. Arbetet sker med ett tydligt fokus på testdriven utveckling och testautomation.
ArbetsuppgifterAnalysera krav och ta fram lösningsförslag för databasskikt och relaterad funktionalitet
Nyutveckla, vidareutveckla och förvalta tjänster och funktioner
Arbeta testdrivet samt bidra till testautomation kopplat till databasutveckling
Dokumentera lösningar och förändringar på ett strukturerat sätt
Vid behov bidra i andra projekt eller förvaltningsinsatser i rollen som databasutvecklare
KravMinst 2 års erfarenhet av databasutveckling i Oracle PL/SQL och Postgres PL/pgSQL
Relevant universitets- eller högskoleutbildning, eller motsvarande förvärvade kunskaper
God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
Förmåga att arbeta testdrivet och med testautomation
MeriterandeMinst 5 års erfarenhet av utveckling i PL/SQL och PL/pgSQL
Erfarenhet av att porta kod från Oracle/PL/SQL till Postgres/PL/pgSQL
Erfarenhet av transaktionsintensiva system med stora datamängder
Erfarenhet av agil utveckling
Erfarenhet av versionshantering med Git och Liquibase
