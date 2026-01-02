Dataanalytiker/Data Analyst
Utbetalningsmyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-02
Vill du bidra till att lösa en av vår tids största samhällsutmaningar? Trivs du i en miljö som präglas av handlingskraft och samhällsengagemang?
Utbetalningsmyndigheten är en innovativ myndighet under utveckling. Genom att jobba hos oss får du vara med och forma en verksamhet som upptäcker, förhindrar och förebygger felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar och mandat att påverka. Hos oss gör din kompetens och ditt engagemang skillnad.
Ansvar och arbetsuppgifter
Utbetalningsmyndighetens uppdrag är att upptäcka, förhindra och förebygga felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
Detta görs bland annat genom dataanalyser och granskningar, genom myndighetssamverkan samt genom att ta fram kunskapsrapporter som bidrar till samhällets förmåga att motverka välfärdsbrottslighet genom ökad kunskap.
Inom vår myndighet är arbete med data och analys centralt. Som dataanalytiker arbetar du aktivt med data och dataanalys i olika faser. Lite beroende på din bakgrund och dina tidigare erfarenheter arbetar du med mer eller mindre förädlade data och skapar värde för vår verksamhet. Du kommer arbeta tvärfunktionellt i något av våra team med följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
• Arbete med analys och förädling av data, utveckling och underhåll av analytiska modeller för att identifiera felaktiga utbetalningar samt dataanalys för utredningar.
• Arbete med analys och förädling av data, ansvara för arbetet med inhämtning av nya datakällor, datakvalitet och datadefinitioner. En del kommer att vara att utveckla och införa processer för t.ex. datakvalitet, och spårbarhet.
Tjänsten är placerad på Avdelningen för Dataanalys och Granskning (DAG).
Vi söker dig som har
• akademisk examen inom informatik, statistik, systemvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer som relevant
• dokumenterad erfarenhet av att genomföra dataanalys med hjälp av programmering
• minst 3 års erfarenhet av att själv formulera frågor mot större datamängder med SQL
• flerårig erfarenhet av att bedöma datakvalitet och identifiera möjliga tillämpade analyser
• flerårig erfarenhet av att arbeta med analys och dokumentation av data
• mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du även har
• erfarenhet av att arbeta i eller med tvärfunktionella team
• erfarenhet av visualisering av data och datamängder
• erfarenhet av programmering i Python
• erfarenhet av arbete med verktyg för metadata
• arbetat med att identifiera eller utreda välfärdsbrott
Efterfrågade förmågor och färdigheter
För att lyckas i rollen är du strukturerad och mål- och resultatinriktad. Du har gott omdöme och god samarbetsförmåga, du är pedagogisk och har en väl utvecklad problemlösande analysförmåga.
Tjänstgöringsorten är i Stockholm. Myndigheten finns i moderna lokaler i närheten av Gullmarsplan. Befattningen är placerad i säkerhetsklass vilket kräver svenskt medborgarskap. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Du kan komma att krigsplaceras på myndigheten.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder många förmåner för dig som anställd.https://ubm.se/formaner
I denna rekrytering söker du med ditt CV. Istället för att bifoga ett personligt brev vill vi att du svarar på några frågor kring din kompetens kopplat till jobbet. Vi ber dig svara utförligt på dessa frågor.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta enhetschef Niclas Cederberg på telefon 010-572 7576 eller enhetschef Mark Sayar på telefon 010-5727536.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Kontaktpersoner för de fackliga organisationerna är:
Anna Frängsmyr (Saco-S) telefon 010-572 75 78, Mattias Kollberg (Seko) 010-482 17 59 och Michael Ohlsson (ST) 010-572 75 12. Ersättning
