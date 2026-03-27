Data Scientist
Vi är ett företag som arbetar med välbefinnande och hälsovård. Kundupplevelsen i sin helhet är vår viktigaste prestation. Som en del av affärsutvecklingen för att hålla verksamheten växande robust och hållbart, beslutade vi att investera i våra medarbetare och system för att förbättra kundupplevelserna. Därför söker vi en data scientist som kommer att arbeta praktiskt med data samtidigt som den agerar projektledare, leder analysinitiativ och samarbetar nära med intressenter för att stödja genomtänkta, evidensbaserade beslut.
Ansvar
Egen data- och analysprojekt från början till slut.
Översätta affärsfrågor till tydliga analytiska och modelleringsuppgifter.
Bygga modeller och prognoser för att stödja produktutveckling, affärsplanering och långsiktigt beslutsfattande.
Samarbeta nära projektmedlemmar och företagsägare för att säkerställa meningsfull och ansvarsfull användning av data.
Kommunicera insikter tydligt och respektfullt till både tekniska och icke-tekniska intressenter.
Bidra till att etablera gemensamma datapraxis, mätvärden och rapporteringsstandarder.
Färdigheter och kompetenser:
Stark grund och intresse för datavetenskap, statistik eller ett relaterat område.
God förståelse för statistisk modellering och experiment.
Erfarenhet av att arbeta med Python och SQL; R är meriterande.
Bekväm med att arbeta i ett litet, samarbetsvilligt team med delat ägarskap.
Förmåga att balansera praktiskt analysarbete med samordnings- och ledarskapsansvar.
Intresse för välbefinnande, hälso- och sjukvård och att bygga produkter som positivt påverkar människors liv.
Vi välkomnar sökande som är intresserade av denna roll. Vänligen kontakt: e-post info@hanan-ong.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: info@hanna-ong.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hanna & Ong AB
(org.nr 559313-6392) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9822443