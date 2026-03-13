Data scientist
Eskilstuna kommun / Matematikerjobb / Eskilstuna Visa alla matematikerjobb i Eskilstuna
2026-03-13
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun i Eskilstuna
Nu tar vi nya spännande steg i en förflyttning mot framtidens vård och omsorg. Som data scientist arbetar du med att samla in, bearbeta och tillgängliggöra data för att hitta mönster, trender och insikter och för att optimera organisationens beslutsfattande samt verksamhetsstrategier. Du blir en av nycklarna för att nå kommunens mål om en ökad utvecklingstakt och som helhet bli en mer datadriven kommun.
Organisatoriskt tillhör du vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsenhet där du sitter tillsammans med annan teknisk och strategisk kompetens men dina nätverk och samverkanspartners spänner över hela organisationen likväl som i den privata sektorn.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en nyckelroll där du stödjer, vägleder, samordnar och coachar våra verksamheter med analyser och rapporter som stöd i vår utveckling och i våra beslutsprocesser framåt. En verksamhetsnära, operativ och strategisk funktion med stort mandat.
Det är med orden vi måste, vi vill och vi kan vi nu söker din kompetens för att:
• Identifiera våra verksamhetsutmaningar som kan lösas med dataanalys och definiera vilken data som behöver samlas in för att lösa utmaningar och problem.
• Samla in, rena och kategorisera data från olika källor samt skapa datalager, datastrukturer, hypoteser och kvalitetsmått.
• Bearbeta data samt konvertera data till ett format som kan användas för analyser.
• Genomföra dataanalyser för att se mönster, trender och insikter i våra verksamheter.
• Skapa matematiska modeller.
• Skapa prognoser baserat på historiska data för att hjälpa förvaltningen att fatta strategiska beslut.
• Presentera, skapa rapporter och på ett pedagogiskt sätt visualisera resultaten av dataanalyser. Allt med syfte att hjälpa beslutsfattare att förstå och använda resultaten med målet att optimera beslutsfattandet och våra verksamhetsstrategier.
Anställningen är ett vikariat under hela 2026 med trolig förlängning under 2027.Kvalifikationer
Vi söker nu dig med mod, självständighet och kreativitet. Du trivs i mötet med andra människor och att samarbeta, skapa delaktighet och bygga nätverk är enkelt för dig. Med en förmåga att se detaljer, skapa struktur och att se helheten driver du ditt arbete framåt. Din pedagogiska förmåga gör det enkelt för omgivningen att förstå och översätta ditt arbete till faktiska beslut och strategier. Det är med nyfikenhet du kliver in i en häftig organisation där du både vågar utmana och se möjligheter.
I grunden har du en akademisk högskoleutbildning inom data science, datavetenskap, statistik, matematik eller annan relevant utbildning som exempelvis KY-utbildning som datascientist, dataanalys. Du har goda kunskaper inom statistiska metoder och har även kunskap som stärker din förmåga att kunna analysera och tolka data. Har du dessutom erfarenhet av arbete med databaser och visualiseringsverktyg och är van att leda förändringsarbete är det ett stort plus. Då rollen innebär ett verksamhetsnära arbete med mycket dokumentation och dialog krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Välkommen till ett jobb där du får möjlighet att bidra till framtidens vård- och omsorg.
ÖVRIGT
Anställningen är ett vikariat under hela 2026 med trolig förlängning under 2027. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26655". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Kontakt
Rekryteringskonsult
Jimmy Bylund jimmy.bylund@eskilstuna.se 016-710 28 32 Jobbnummer
9795282