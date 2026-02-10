Data Engineer till Trice // Göteborg
På Trice vill vi göra skillnad på riktigt och skapa något som håller över tid. Hos de flesta konsultbolag blir du en resurs. Hos oss blir du en problemlösare som faktiskt påverkar. Vi är ett nyfiket och kompetent team som bygger något annorlunda, där teknik möter affär och ledarskap. Just nu växer efterfrågan på data engineering i flera av våra projekt, därför söker vi fler nyfikna problemlösare som vill växa med oss!
Om rollen
Som Data Engineer hos Trice bygger och underhåller du inte bara data pipelines och data-plattformar i molnet, du bidrar med helhetslösningar som löser våra kunders behov av relevant data av hög kvalitet, redo att användas av både människor och AI-system.
Du dyker djupt in i datan, hittar mönster och hjälper användarna att se saker de inte såg förut. Du jobbar nära projektledare, utvecklare och arkitekter för att utveckla våra lösningar, håller dig uppdaterad på ny teknik och nya verktyg och bidrar till att höja den tekniska nivån i projekten.
Om dig
Du har 5 år+ erfarenhet av data engineering och dataanalys, med fokus på att leverera relevanta, högkvalitativa dataprodukter som stöd för både mänskligt beslutsfattande och automatiserade flöden
Du har arbetat med moderna dataplattformar i molnmiljöer (t.ex. data lakehouses, data meshes eller liknande)
Du har god förståelse för både batch- och strömbaserad databehandling
Du har erfarenhet av att klassificera data och hantera åtkomstkontroll och informationssäkerhet
Du är bekväm med att använda AI-assisterade verktyg (t.ex. Cursor, Claude Code, GitHub Copilot) där det är relevant - och att granska kod och arkitektur
Det är meriterande om du har erfarenhet från flera molnplattformar (AWS, GCP, Azure) och verktyg som Snowflake, Databricks och dbt
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Om oss på Trice
Välkommen till ett konsultbolag som kombinerar digital spetskompetens med ett långsiktigt värdeskapande för kunder som också bryr sig om meningsfull utveckling. Vi är ett lyhört och snabbrörligt bolag med ca 12 medarbetare på en rolig expansionsresa. Grundade av erfarna ledare med bakgrund från växande scale-up-företag, är vår mission att driva positiv förändring i stor skala. Vi tar oss an komplexa utmaningar med innovativa lösningar och jobbar för en bättre framtid för organisationer i den digitala eran.
START: Enligt överenskommelse PLATS: Göteborg OMFATTNING: Heltid LÖN: Fast lön KONTAKT: Senior Recruiter, Mikaela Ehk mikaela.ehk@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDATUM: Urval sker löpande
