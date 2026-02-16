Data Engineer till Knowit i Östersund
2026-02-16
Bygg datadrivna lösningar
Är du en Data Engineer som vill arbeta med moderna dataplattformar, molnteknik och avancerad analys, samtidigt som du har balans i vardagen? Hos Knowit i Östersund får du arbeta nära både teknik och verksamhet i uppdrag som bidrar till ett mer hållbart och digitalt samhälle.
Om rollen som Data Engineer på Knowit
Som Data Engineer hos Knowit i Östersund arbetar du med att designa, utveckla och förvalta datalösningar för kunder inom både privat och offentlig sektor. Du blir en del av tvärfunktionella team där samarbete, kunskapsdelning och teknisk kvalitet står i fokus.
Du arbetar ofta i miljöer där Azure, SQL, Python och Databricks är centrala delar av lösningen, och där datadrivna beslut, AI och analys skapar konkret affärs- och samhällsnytta.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Design och utveckling av skalbara och robusta dataplattformar
Bygga och optimera data pipelines för insamling, transformation och tillgängliggörande av data
Arbeta med strukturerad och ostrukturerad data i molnbaserade miljöer, främst i Azure
Samarbeta med utvecklare, analytiker och arkitekter för att skapa långsiktiga lösningar
Säkerställa datakvalitet, prestanda och tillförlitlighet enligt best practices
Vår teknikstack / verktyg och metoder
Kod & Script: Python, SQL
Molnplattformar: Azure, AWS, Google Cloud
Dataorkestrering & ETL: Dagster, DBT, DLT, Docker, DuckDB, Kubernetes
Lagring & Data Lake: Databricks, MinIO, LakeFS, Snowflake
DevOps: CI/CD, Infrastructure as Code (IaC)
Vi är teknikagnostiska i grunden och uppmuntrar dig att vara med och påverka val av verktyg och arbetssätt. Hos Knowit finns stort fokus på kontinuerligt lärande och kompetensutveckling.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av rollen som Data Engineer och som trivs i en miljö där teknik möter verksamhet. Du har god vana av att arbeta med SQL och Python, molnlösningar och dataplattformar, gärna i Azure och Databricks.
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och gillar att samarbeta. Du tar ansvar för din leverans, delar gärna med dig av din kunskap och har ett genuint intresse för data, analys och ny teknik, inklusive AI och automatisering.
Vad erbjuder Knowit i Östersund?
Hos Knowit i Östersund blir du en del av ett lokalt team med stark gemenskap och nära samarbete, samtidigt som du får tillgång till styrkan i ett stort nordiskt konsultbolag. Här arbetar du med spännande och meningsfulla uppdrag där teknik används för att skapa verklig nytta, både för kunder och samhälle. Vi erbjuder flexibla arbetsformer med möjlighet till hybridarbete och lägger stor vikt vid balans mellan arbete och privatliv. På Knowit finns ett tydligt fokus på hållbarhet, långsiktig kompetensutveckling och kunskapsdelning, vilket ger dig goda möjligheter att växa i din roll som Data Engineer och utvecklas vidare inom organisationen. Så ansöker du
