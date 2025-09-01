Data Engineer - Konsultuppdrag inom Data & Analytics

Edge Of Talent AB / Datajobb / Stockholm
2025-09-01


Din roll
Vi söker en erfaren Data Engineer för ett konsultuppdrag hos kund. I rollen får du arbeta nära verksamheten i ett mindre, agilt team där du får stort eget ansvar. Du kommer att utveckla och förvalta lösningar inom Azure och Databricks samt bidra med din kompetens inom DevOps och CI/CD.
Ditt ansvar
Bygga och vidareutveckla dataplattformar i Azure Implementera och arbeta med Databricks och Spark Bidra till etablering av en framtida Data Science-miljö Delta i hela utvecklingskedjan - från behovsanalys till leverans Säkerställa driftsäkra lösningar genom CI/CD och DevOps-principer Samarbeta i teamet och bidra med kunskap, idéer och förbättringsförslag

Kvalifikationer (obligatoriska)

God kunskap i Azure infrastruktur för dataplattformar Erfarenhet av utveckling i Python Erfarenhet av datamodellering och Data Engineering Erfarenhet av implementering av Databricks Erfarenhet av automatiserade releaseprocesser och DevOps Vana av att arbeta i agila utvecklingsmiljöer

Meriterande erfarenheter

Kunskap i Power BI eller annat visualiseringsverktyg Erfarenhet av arbete nära verksamheten med fokus på krav och behov

Placering
Stockholm
Tidplan och omfattning
Start: Snarast, enligt överenskommelse Omfattning: Heltid

Uppdragets längd: Konsultuppdrag med mycket goda chanser till förlängning

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är:

Positiv och bidrar med energi i teamet Teamorienterad, delar med dig av kunskap och stöttar kollegor Leveransfokuserad, driver arbetet framåt och levererar med hög kvalitet Självgående och lösningsorienterad, tar initiativ och ansvar Intresserad av verksamhetskrav, och förmår omsätta dessa till effektiva lösningar. Ansök redan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Edge of Talent AB (org.nr 556997-1871)

Arbetsplats
Edge of Talent

Kontakt
Elnaz Tajahmadi
elnaz.tajahmadi@edgeoftalent.com

Jobbnummer
9486270

