Data Engineer - Konsultuppdrag inom Data & Analytics
2025-09-01
Din roll
Vi söker en erfaren Data Engineer för ett konsultuppdrag hos kund. I rollen får du arbeta nära verksamheten i ett mindre, agilt team där du får stort eget ansvar. Du kommer att utveckla och förvalta lösningar inom Azure och Databricks samt bidra med din kompetens inom DevOps och CI/CD.
Ditt ansvar
Bygga och vidareutveckla dataplattformar i Azure Implementera och arbeta med Databricks och Spark Bidra till etablering av en framtida Data Science-miljö Delta i hela utvecklingskedjan - från behovsanalys till leverans Säkerställa driftsäkra lösningar genom CI/CD och DevOps-principer Samarbeta i teamet och bidra med kunskap, idéer och förbättringsförslag
Kvalifikationer (obligatoriska)
God kunskap i Azure infrastruktur för dataplattformar Erfarenhet av utveckling i Python Erfarenhet av datamodellering och Data Engineering Erfarenhet av implementering av Databricks Erfarenhet av automatiserade releaseprocesser och DevOps Vana av att arbeta i agila utvecklingsmiljöer
Meriterande erfarenheter
Kunskap i Power BI eller annat visualiseringsverktyg Erfarenhet av arbete nära verksamheten med fokus på krav och behov
Placering
Stockholm
Tidplan och omfattning
Start: Snarast, enligt överenskommelse Omfattning: Heltid
Uppdragets längd: Konsultuppdrag med mycket goda chanser till förlängning
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Vi söker dig som är:

Positiv och bidrar med energi i teamet Teamorienterad, delar med dig av kunskap och stöttar kollegor Leveransfokuserad, driver arbetet framåt och levererar med hög kvalitet Självgående och lösningsorienterad, tar initiativ och ansvar Intresserad av verksamhetskrav, och förmår omsätta dessa till effektiva lösningar. Ansök redan idag!
