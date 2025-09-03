Dansktalende Supporttekniker
Onitio Sverige AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2025-09-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onitio Sverige AB i Malmö
, Helsingborg
, Halmstad
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Supporttekniker til globalt Servicedesk-team
Vil du være en del af et IT-supportteam, der hjælper brugere i Norden? Vi søger nu engagerede medarbejdere til vores 1st line supportteam med fokus på Danmark.
Om rollen:
Som IT-supportspecialist yder du effektiv og venlig support på dansk via telefon, e-mail, chat og portal - i kontortiden. Du håndterer sager og serviceanmodninger vedrørende hardware, software, M365, printløsninger og netværksadgang. Du yder også support til brugerstyring i Active Directory og Microsoft 365, såsom kontooplåsning, nulstilling af adgangskoder og gruppehåndtering.
Dine arbejdsopgaver inkluderer:
• At logge og løse sager inden for givne SLA'er, med værktøjer som ServiceNow
• Førstelinje fejlfinding eller eskalering til 2nd/3rd line efter behov
• Opretholde høj kundetilfredshed med professionel kommunikation og tydelige statusopdateringer
• Følge vidensartikler og procedurer; rapportere forbedringsforslag i vidensdatabasen
Vi søger dig, der har:
• Flydende kundskaber i dansk
• En fordel: Godt kendskab til engelsk og andre sprog
• Tidligere erfaring med servicedesk og sagsbehandling, gerne i henhold til ITIL
• Kendskab til værktøjer som ServiceNow, fjernstyringsværktøjer, Active Directory og M365
Bliv en nøgleperson i vores engagerede supportteam og udvikl dig sammen med os! Send din ansøgning i dag og gør en forskel for vores globale slutbrugere. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onitio Sverige AB
(org.nr 556549-7541) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Onitio Jobbnummer
9491092