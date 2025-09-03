Dansktalende Supporttekniker

Onitio Sverige AB / Supportteknikerjobb / Malmö
2025-09-03


Supporttekniker til globalt Servicedesk-team

Vil du være en del af et IT-supportteam, der hjælper brugere i Norden? Vi søger nu engagerede medarbejdere til vores 1st line supportteam med fokus på Danmark.

Om rollen:
Som IT-supportspecialist yder du effektiv og venlig support på dansk via telefon, e-mail, chat og portal - i kontortiden. Du håndterer sager og serviceanmodninger vedrørende hardware, software, M365, printløsninger og netværksadgang. Du yder også support til brugerstyring i Active Directory og Microsoft 365, såsom kontooplåsning, nulstilling af adgangskoder og gruppehåndtering.

Dine arbejdsopgaver inkluderer:

• At logge og løse sager inden for givne SLA'er, med værktøjer som ServiceNow
• Førstelinje fejlfinding eller eskalering til 2nd/3rd line efter behov
• Opretholde høj kundetilfredshed med professionel kommunikation og tydelige statusopdateringer
• Følge vidensartikler og procedurer; rapportere forbedringsforslag i vidensdatabasen

Vi søger dig, der har:

• Flydende kundskaber i dansk
• En fordel: Godt kendskab til engelsk og andre sprog
• Tidligere erfaring med servicedesk og sagsbehandling, gerne i henhold til ITIL
• Kendskab til værktøjer som ServiceNow, fjernstyringsværktøjer, Active Directory og M365

Bliv en nøgleperson i vores engagerede supportteam og udvikl dig sammen med os! Send din ansøgning i dag og gør en forskel for vores globale slutbrugere.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Onitio Sverige AB (org.nr 556549-7541)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Onitio

Jobbnummer
9491092

