Dansktalande supporttekniker till globalt Servicedesk-team!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kundservicejobb / Lund
2025-09-02
Vill du bli en del av ett IT-supportteam som hjälper användare i norden? Vi söker nu drivna medarbetare till vår kunds 1st line supportteam med fokus på Danmark, Sverige och Norge.
Som IT-supportspecialist ger du effektiv och trevlig support på danska, svenska och norska via telefon, e-post, chatt och portal. Du hanterar ärenden och serviceförfrågningar gällande hårdvara, mjukvara, M365, utskriftslösningar och nätverksåtkomst. Du supporterar även användarhantering i Active Directory och Microsoft 365, såsom konto upplåsning, lösenordsåterställning och grupphantering.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Att logga och lösa ärenden inom givna SLA, med verktyg som ServiceNow
• Första linjens problemlösning eller eskalering till 2nd/3rd line vid behov
• Upprätthålla hög kundnöjdhet med professionell kommunikation och tydliga statusuppdateringar
• Följa kunskapsartiklar och rutiner; rapportera förbättringsförslag i Knowledgedatabasen
Du kommer utgå från kunds kontor i Malmö, och arbetstiderna är förlagda under sedvanliga kontorstider måndag-fredag. Start för rollen är måndagen den 8 september.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
• Flytande kunskaper i danska och svenska
• Tidigare erfarenhet av servicedesk, teknisk support och ärendehantering
• Kännedom om verktyg som ServiceNow, fjärrstyrningsverktyg, Active Directory och M365
Bli en nyckelperson i vår kunds engagerade supportteam och utvecklas tillsammans med oss! Skicka in din ansökan idag och gör skillnad för våra globala slutanvändare.
OM FÖRETAGET
