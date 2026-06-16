Yrkeslärare inom vård och omsorg till Universitetsholmens gymnasium
Malmö kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Malmö Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Malmö
2026-06-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Vi på Universitetsholmens gymnasium söker en yrkeslärare för undervisning på en av våra lärlingsutbildningar; vård- och omsorgsprogrammet. Tjänsten omfattar 25% under läsår 26/27. Här blir du en del av en skola där yrkesstolthet, kvalitet och elevens väg in i arbetslivet står i centrum. Jobba med oss och var med och bidra till Malmöbornas och samhällets framtid!Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som yrkeslärare arbetar du för att eleverna ska utveckla sin fulla potential – både kunskapsmässigt och socialt. Du stödjer, motiverar och stimulerar varje elev till att uppfylla kunskapskraven utifrån sina förutsättningar, för att bli redo inför sin kommande yrkesroll. I ditt arbete ingår planering, undervisning och bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten, i enlighet med skolans styrdokument.
Vi är en lärande organisation som främjar kunskapsutbyte, där du befinner dig i en miljö som genomsyras av kollegialt lärande och utveckling. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal. Du är även med och bidrar till kvalitets- och utvecklingsarbetet på skolan.Kvalifikationer
Krav:
Utbildad yrkeslärare med behörighet inom aktuellt undervisningsämne/-område. I andra hand slutförd utbildning inom aktuellt undervisningsämne/område på gymnasial eller eftergymnasial nivå som arbetsgivaren bedömer relevant.
Flerårig yrkeserfarenhet från aktuell bransch och mycket goda ämneskunskaper
Vana av att använda digitala verktyg för kommunikation och pedagogik
Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av undervisning och/eller handledning.
Vi söker dig som är trygg i yrkeslärarrollen och som skapar goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Du anpassar undervisningen efter elevens och gruppens förutsättningar och förkunskaper genom ett kreativt förhållningssätt och en mycket god pedagogisk förmåga.
Ditt arbetssätt präglas av god struktur och du prioriterar och organiserar uppgifter effektivt. Därtill bidrar du till goda samarbeten och du kommunicerar öppet, tydligt och lyhört med din omgivning. Du har förståelse för hur elevers bakgrund, kultur och tidigare erfarenheter påverkar lärandet och bemötandet, och du skapar en inkluderande lärmiljö där alla får möjlighet att lyckas.
Om arbetsplatsen
På Universitetsholmens gymnasium formas framtidens yrkesproffs. Här möts elever på olika yrkesprogram med det gemensamma målet att utbilda sig till viktiga samhällsbärare. Vår skola erbjuder kvalitativa och högskoleförberedande studier inom El och Energi samt VVS och fastighet. Här får våra elever unika möjligheter att kombinera teori med praktik genom lärlingsplatser i arbetslivet. Skolan är placerad i Norra Sorgenfri – ett intressant område i stor omvandling. Som medarbetare på skolan får du möjlighet att föra din kunskap vidare och forma nästa generations yrkesutövare. Hos oss får du kollegor med hög kompetens och stort elevengagemang. Tillsammans arbetar vi för en studie- och arbetsmiljö som präglas av gemenskap, trivsel och omtanke. Vill du veta mer om oss? Besök: https://malmo.se/universitetsholmen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi utvecklar och driver stadens gymnasie- och vuxenutbildning. Hos oss får unga och vuxna Malmöbor möjlighet att växa och nå sina mål genom livslångt lärande. Men vårt uppdrag sträcker sig även bortom klassrummens väggar. Vi är cirka 1800 medarbetare som tillsammans skapar möjligheter för Malmöborna att leva ett aktivt, meningsfullt liv – och få en trygg och hållbar framtid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: 25%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Augusti 2026
Intervjuer kommer att hållas under vecka 29.Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad. Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261515". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare, Sveriges Lärare
Fredrik Björkman fredrik.bjorkman@malmo.se +46723576518 Jobbnummer
9966545