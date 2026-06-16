Planerare med logistikansvar
Poolia AB / Maskiningenjörsjobb / Söderköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Söderköping
2026-06-16
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Vill du arbeta i ett internationellt tillverkningsbolag där utveckling, samarbete och kundfokus står i centrum? Trivs du i en roll där du får ta ansvar, påverka arbetssätt och bygga långsiktiga relationer? Då kan detta vara nästa steg för dig!
Välkommen med din ansökan då vi löpande gör ett urval för intervjuer.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Rollen som planerare med logistikansvar är central och du ansvarar för att planera produktion utifrån kundernas behov med optimalt nyttjande av produktionskapaciteten. Du arbetar med hela transportkedjan - från planering till koordinering och utleverans av produkter till Modines kunder. I den här rollen arbetar du nära verksamheten och är navet mellan planering, produktion och logistik. Du blir en del av ett engagerat och kundfokuserat team där du får vara med och påverka och bidra med din kompetens. Du rapporterar direkt till leveranschef.
Tjänsten är en direktrekrytering på heltid och tillträdesdatum kan anpassas till din nuvarande uppsägningstid. Rekryteringsprocessen sker genom Poolia och du anställs direkt hos Modine Söderköping. Alla frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryteringskonsult.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen ingår stimulerande och varierande arbetsuppgifter på en dynamisk arbetsplats.
• Order- och kapacitetsplanering med fokus på hög effektivitet och ett stabilt flöde i produktionen
• Uppföljning, optimering och justering av planer utifrån förändrade förutsättningar och behov
• Skapa kapacitetsplaner i samarbete med Sälj och Produktion
• Planering och koordinering av spedition av Modine Söderköpings produkter
• Fakturera Modine Söderköpings kunder enligt plan
Det här är tjänsten för dig som vill ha ett omväxlande och lärorikt arbete i ett tillväxtbolag. Med frihet under ansvar och korta beslutsvägar får du utveckla metoder, processer och arbetssätt inom produktionsplanering och logistik. Här välkomnas du till ett väl sammansvetsat team och en arbetsplats där du har möjlighet att utvecklas internt.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att ha många kontaktytor och gillar att skapa struktur. Vidare är du proaktiv, lösningsorienterad och kommunikativ. Du har ett naturligt driv för förbättringar, tar ägandeskap samt driver frågor framåt. Samtidigt bibehåller du ett lugn när planering förändras och prioriterar om snabbt. Du är van vid att arbeta tvärfunktionellt och fatta beslut i ett högt tempo. Här bidrar du med struktur och helhetssyn i gränssnittet mellan planering, leverans och produktion.
Skallkrav:
• Akademisk utbildning eller motsvarande teoretisk kompetens inhämtat på annat håll
• Några års erfarenhet av produktionsplanering, logistiksamordning eller utleverans i tillverkande industri
• God systemvana och trygghet i affärssystem och Excel
• God kunskap om kapacitetsplanering, spedition och transport
• Flytande svenska i tal och skrift
Vid den aktuella rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologisk testning för kandidater utvalda till intervju och bakgrundskontroll för kandidater aktuella i rekryteringsprocess.
Om verksamheten
Modine Manufacturing Company är ett globalt företag med huvudkontor i Racine, Wisconsin (USA), med verksamhet i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Asien. Modines syfte är att utveckla teknik för en renare och friskare värld.
Inom Modines affärsområde Global Power & Process bidrar dem till syftet genom att utveckla och tillverka produkter som hjälper till att förbättra inomhusmiljöer och minska mängden vatten- och energiförbrukning genom deras värme- och kylbatterier för industriella och kommersiella tillämpningar. Global Power & Process har ca 130 medarbetare i Söderköping. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7921990-2055994". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Söderköpings Brunn (visa karta
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614 30 SÖDERKÖPING Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9966548