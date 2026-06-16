Doktorand i röntgenspektroskopi
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2026-06-16
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Vill du arbeta med Röntgenstrålar och deras tillämpning på molekylära katalysatorer, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.
Forskningen som bedrivs vid institutionen för fysik och astronomi omfattar ett brett spektrum av fysikämnen, fördelade på nio avdelningar. Institutionen ligger i Ångströmlaboratoriet och sysselsätter närmare 400 personer, varav 100 doktorander. Den erbjuder en bred fysikläroplan för grundutbildningsstudenter och doktorander, deltagande i nationellt och internationellt ledande projekt för forskare och möjligheter till partnerskap med industrin samt olika uppsökande verksamhet. uu.se/fysik
Avdelningen för kemisk och biomolekylär fysik fokuserar på att förstå de grundläggande egenskaperna och ultrasnabba processerna hos materia på atomär längd- och tidsskala i ångström och femtosekunder. Programmet har en ledande position när det gäller användningen av röntgenstrålning för att undersöka atomer, molekyler och kemiska och biomolekylära system. Vi utvecklar och tillämpar nya röntgenmetoder och instrumentering och strävar efter att avslöja hur egenskaperna hos ett system är ett resultat av dess elektroniska struktur och dynamik med tillämpningar inom miljö-, biofysiska och kemiska system.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att utveckla och tillämpa röntgenspektroskopiska tekniker inom det mjuka och hårda röntgenområdet vid synkrotroner och röntgenfrielektronlasrar. I nära samarbete med teorigrupper är målet att studera valenselektronstrukturen hos övergångsmetallkomplex för att bättre förstå deras funktionalitet inom områden som ljus upptagning och bindningsaktivering. Doktoranden kommer att ansvara för utvecklingen av ny spektroskopiinfrastruktur och för design, utförande och analys av experiment som syftar till att förstå hur laddningsfördelningar hos övergångsmetallkomplex bestämmer deras reaktivitet gentemot specifika molekylära transformationer. Ytterligare ansvarsområden för doktoranden inkluderar att skriva vetenskapliga manuskript, presentera forskningsresultat vid interna möten och internationella konferenser, samt aktivt deltagande i samarbeten med andra experimentella och teoretiska grupper.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har
avlagt examen på avancerad nivå inom fysik, kemi (eller relaterat ämne), eller
fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Mycket goda kunskaper i molekylär fysik och spektroskopi är meriterande, liksom tidigare praktisk erfarenhet av röntgenspektroskopi och instrumentering. Erfarenhet av analys av stora datamängder samt kvantkemiska simuleringar är en fördel, men inte nödvändigtvis ett krav.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 01-10-2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: (Dr. Raphael Jay, +46 76-022 67 04, raphael.jay@physics.uu.se
)
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 14 augusti 2026, UFV-PA 2026/2138.
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Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi Jobbnummer
9966549