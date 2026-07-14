Daily Operations Manager - interimsuppdrag
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2026-07-14
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Nu söker vi på OnePartnerGroup en Daily Operations Manager till ett spännande interimsuppdrag hos en verksamhet där forskning, innovation och utveckling står i centrum och där dem befinner sig i en stark tillväxtfas.
Om rollen
Vår kund söker nu en Daily Operations Manager med ett övergripande ansvar för den dagliga driften samt personalansvar för delar av verksamheten. Rollen är initialt tänkt som en interimlösning med möjlighet till förlängning.
I rollen blir du en central länk mellan medarbetare, ledning och olika interna samt externa intressenter. Du ansvarar för att skapa struktur, tydlighet och effektiva arbetssätt samtidigt som du driver utveckling av processer och rutiner i takt med att verksamheten växer.
Rollen kombinerar ett operativt personal- och arbetsmiljöansvar med ett affärsmässigt och strategiskt perspektiv på verksamhetens fortsatta utveckling. Du kommer att ha en viktig roll i att utveckla organisationens arbetssätt, stötta ledningen och säkerställa en välfungerande daglig verksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för personalfrågor, arbetsmiljö och den dagliga driften för delar av verksamheten
Säkerställa en trygg och välfungerande arbetsmiljö i nära samarbete med medarbetare och relevanta stödfunktioner
Ansvara för onboarding, kapacitetsplanering och löpande operativa frågor
Utveckla, strukturera och förbättra processer, rutiner och arbetssätt i takt med verksamhetens tillväxt
Identifiera förbättringsområden och driva effektivisering av arbetssätt och interna flöden
Säkerställa tydliga strukturer, ansvarsfördelningar och fungerande operativa processer
Fungera som en brygga mellan verksamheten och IT samt driva behov kopplade till systemstöd och digitalisering
Utveckla och implementera rutiner kopplade till inköp och administrativa processer
Vara en närvarande kontaktperson och skapa goda relationer med interna och externa intressenter
Bidra i ledningsgruppens arbete med ett operativt och affärsmässigt perspektiv
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar, exempelvis som linjechef, inklusive arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor
Erfarenhet från industri, teknik eller annan privat verksamhet där du arbetat affärsmässigt
Erfarenhet av bidragsfinansierad verksamhet, exempelvis Vinnova- eller EU-finansierade projekt
Erfarenhet av att arbeta i föränderliga miljöer med högt tempo och tillväxt
Erfarenhet av att bygga upp, strukturera och utveckla processer och arbetssätt
Förmåga att växla mellan operativt arbete och strategiskt utvecklingsarbete
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Meriterande är om du har erfarenhet från:
Meriterande är om du har erfarenhet från exempelvis roller som Operations Manager, Site Manager eller liknande, samt från akademiska miljöer, forskningsverksamhet eller tekniska/labbnära verksamheter. Det är även meriterande med erfarenhet av internationell rekrytering och frågor kopplade till arbetstillstånd, liksom erfarenhet från verksamheter där konfidentialitet och hög integritet är en viktig del av arbetet.
Om dig
För att lyckas i rollen är du en trygg och relationsskapande ledare som har lätt för att skapa förtroende hos olika typer av människor.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och van att självständigt driva frågor från idé till genomförande. Du trivs i en föränderlig miljö där du behöver vara både strategisk och operativ, och du har förmågan att skapa tydlighet även när förutsättningarna förändras.
Vi ser gärna att du är:
Stabil och trygg i ditt ledarskap
Kommunikativ och lyhörd
Prestigelös och hands-on
Strukturerad och drivande med god uppföljningsförmåga
Flexibel och lösningsorienterad
En person som bygger relationer och får människor med digPubliceringsdatum2026-07-14Övrig information
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Startdatum: 7 september 2026
Uppdragsperiod: Till och med 31 mars 2027, med möjlighet till förlängning
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Rebecka Svensson på rebecka.svensson@OnepartnerGroup.se. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Som ett första steg kan du kort efter du ansökt komma få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten.
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083)
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
OnePartnerGroup AB Kontakt
Rekryterare & Konsultchef
Rebecka Svensson rebecka.svensson@onepartnergroup.se +46723774920 Jobbnummer
10002604