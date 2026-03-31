Dagtidsoperatör till Bohus
Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB / Processoperatörsjobb / Ale
2026-03-31
Som dagtidsoperatör kommer du att arbeta nära skiftoperatörer/logistikoperatörer och vår Production Supervisor för att säkerställa en effektiv och säker daglig produktion. Du kommer också att utföra lättare underhållsarbete och sanering av processutrustning samt hjälpa till att köra fram kemikalier till fabriken. Säkerhet är en central del av vårt arbete och genomsyrar allt vi gör. Hos oss blir du en betydelsefull del av teamet och bidrar till vår gemensamma framgång!
I din framtida roll som Dagtidsoperatör kommer du att
Ansvara för att veckoplanen blir utförd.
Arbeta med 5S
Köra fram kemikalier
Arbeta med underhållsarbete samt sanering av processutrustning
Bidra stort med att den dagliga produktionen i fabrik och packsal flyter på
Inventeringar av kemikalier
Vi tror att du har med dig
Gymnasieutbildning från 3-åriga tekniska eller naturvetenskapliga programmen eller motsvarande erfarenhet
Goda kunskaper i svenska och grundläggande engelska
Goda datorkunskaper
B-körkort
Truckkort
Förmåga att arbeta i en miljö med höga säkerhetskrav
Förmåga att arbeta självständigt efter veckoplanen
Bra om du har
Mekanisk och teknisk fallenhet
Erfarenhet inom processindustri eller liknande industri
Erfarenhet av att arbeta i datasystemet SAP
Arbetslivserfarenhet från kemiindustrin
Vi tror att du är...
en stabil och trygg person med en stark drivkraft att förbättra arbetsprocesser och bidra till ett positivt och öppet arbetsklimat. Du är lösningsorienterad och delar gärna med dig av din kunskap. Rollen kräver hög ansvarskänsla, god samarbetsförmåga, kvalitetsmedvetenhet och en förmåga att skapa förtroende bland kollegor och uppdragsgivare.
Vi erbjuder dig
På Nouryon erbjuder vi inte bara en spännande roll och trevliga kollegor utan även förmåner utöver din lön. Nouryon har kollektivavtal med IF Metall, men utöver det erbjuder vi även förmåner som bonus, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, kostförmån och mycket mer.
Har vi fångat ditt intresse?
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Bohus. Du kommer att rapportera till Sven Pernhult, Production Supervisor.
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. När din ansökan nått oss kommer vi att granska för att se om vi har en matchning mellan din kompetens och rollen! För mer information om vår rekryteringsprocess, vänligen besök: nouryon.com/careers/how-we-hire/
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi vill be dig som intern sökande att ansöka med din Nouryon email för att underlätta vårt arbete i rekryteringsprocessen.
Om Nouryon
Om du letar efter ditt nästa steg i karriären, sök idag och gå med i Nouryons globala team för att erbjuda viktiga lösningar som våra kunder använder för att tillverka vardagsprodukter som personlig vård, rengöring, färger och beläggningar, jordbruk och livsmedel, läkemedel och byggprodukter. Våra anställda drivs av viljan att göra skillnad och aktivt driva positiv förändring. Om det gäller dig, ger vi gärna plats för dina ambitioner. Från dag ett stöttar vi dig i din personliga utveckling, genom utmanande positioner och omfattande möjligheter till lärande och utveckling, i en dynamisk, internationell, mångsidig och proaktiv arbetsmiljö.
Besök vår webbplats och följ oss på LinkedIn. Publiceringsdatum2026-03-31
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta
Rekryterande chef Thomas Nilsson, Production Manager, thomas.nilsson@nouryon.com
För mer information om rekryteringsprocessen, din ansökan eller om du behöver support, vänligen kontakta: Recruiting.SE@Nouryon.com
För fackliga frågor:
Ledarna: Sanna Backman sanna.backman@nouryon.com
Unionen: Helene Rosenlund helene.rosenlund@nouryon.com
IF Metall: Maria Björkstål maria.bjorkstal@nouryon.com
Akademikerna: Niclas Lundahl niclas.lundahl@nouryon.com
Vi har redan valt våra sourcingkanaler för denna rekrytering och ber vänligen att inte bli kontaktade av några reklamagenter, rekryteringsbyråer eller bemanningsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB
(org.nr 556022-9972), https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=12630&company=nouryonP
Färjevägen 1 (visa karta
)
445 34 BOHUS
Nouryon Pulp & Performance Chemicals AB
9829382