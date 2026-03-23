Dagbrottstekniker till Björkdalsgruvan
2026-03-23
Efter några års uppehåll återstartar vi dagbrottsproduktionen och går in i en spännande expansionsfas.
Sedan hösten 2025 pågår förberedande arbeten i ett nytt område öster om det befintliga dagbrottet, med målet att nå full produktion under 2026.
Nu söker vi dig som vill vara med och bidra i vår fortsatta utveckling!
Till vår nya dagbrottsorganisation söker vi nu två personer som vill ta sig an rollerna som dagbrottstekniker. Dessa två tjänster kommer att jobba nära varandra med daglig styrning av dagbrottsproduktionen. Arbetsuppgifterna innefattar att planera och optimera driften, ansvara för uppföljning, kvalitetskontroll och praktiska moment så som provtagning och viss inmätning med stöd av mätavdelningen. Tjänsten ställer höga krav på självständighet där du förväntas leda och planera ditt eget arbete utifrån produktionens behov.
Tjänsterna som dagbrottstekniker har två separata inriktningar, en med fokus på geologi och den andra mot planering, borrning och sprängning. Båda tjänsterna förväntas stötta varandra i det dagliga arbetet, därför skall arbetsuppgifterna ej ses som begränsade till uppdelningen nedan.
Huvudsakliga arbetsuppgifter för Dagbrottstekniker med fokus geologi
- Laststyrning vid lastning vid och i malmzoner, med kvalitetsbedömning
- Design av malmzoner med haltkontroll
- Leverans av digitala malmzoner samt fysiska lastkartor till grävmaskinist
- Provtagning på salvbotten samt dagbrottsväggar följt av inmatning i geologisk databas
- Inmätning av prover, kvarts och andra geologiska strukturer på salvbotten och i dagbrottsväggar med handhållen GPS, samt modellering av strukturer från drönardata
- Arkivering av inmätt data på server
- Vid behov stödja resursgeologer med malmmodellering
Huvudsakliga arbetsuppgifter för Dagbrottstekniker med fokus planering
- Veckoplanering av produktion i dagbrottet i samråd med produktionschef och entreprenörer
- Daglig rapportering av borrmetrar
- Daglig rapportering av transporterat tonnage
- Borrplanering av salvor samt tätsöm
- Leverans av digitala borrplaner samt fysiska kartor till borroperatörer
- I nära samarbete med losshållningsentreprenör granska och godkänna salvupptändning
- Modellera malmzonsförflyttning, delvis i samråd med losshållningsentreprenör
- Arkivering av borrhålsloggar på server.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har god kommunikativ förmåga. Du behöver vara bekväm med utomhusarbete året runt, samt att befinna dig produktionsmiljö med tunga maskiner i arbete. Erfarenhet från CAD-mjukvaror meriterande, främst från Deswik som används i det dagliga arbetet. Krav på goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Krav på B-körkort manuell
- Heltid
- Individuell lönesättning
- Arbetstiden är förlagd måndag-torsdag för Tekniker geologi och måndag-fredag för Tekniker planering
- Du rapporterar till Dagbrottschef.
Sista ansökningsdag 13 april.
Urval och tillsättning sker löpande.
Vid vissa rekryteringar genomför vi en bakgrundskontroll på den kandidat som når det sista urvalssteget. Detta görs som ett led i vårt säkerhetsarbete och för att bidra till en trygg arbetsplats där både information och resurser hanteras på ett säkert sätt.
I Björkdalsgruvan, utanför Sandfors Kåge, bryter vi guldmalm i vår underjordsgruva. Vi ligger strax utanför Sandfors knappt fyra mil nordväst om Skellefteå. På vår site har vi hela gruvprocessen från prospektering, planering och brytning till själva anrikningen samt avfallshantering i form av dammar. Vi är ett ungt och drivet gäng med drygt 265 anställda och ett hundratal entreprenörer. Vi ägs av Alkane Resources. Du kommer till en kultur präglad av säkerhet, samarbete och optimism, där det är lätt att känna sig hemma. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Nils Lindberg 076-8289843
