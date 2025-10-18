Dagbarnvårdare i ditt eget hem
2025-10-18
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Christella KB i Vaggeryd
Vill du arbeta med en barngrupp i ditt eget hem? Då kan du skicka en intresseanmälan via länken på vår hemsida så tar vi kontakt med dig.
Vi ansöker om godkännande hos din kommun och du blir anställd av oss. Barngruppens sammansättning bestämmer vi tillsammans.
Barnskötarutbildning eller liknande är meriterande men alla som har erfarenhet av att arbeta med barn är välkomna att ansöka.
Lönen utgår ifrån ersättningen vi får för de inskrivna barnen i gruppen och kan därför variera.
Du är en trygg och självständig person med erfarenhet av att ta hand om barn. Du kan ta ansvar för arbetet och säkerheten i din barngrupp. Ni följer vårt temaarbete under året och du kan hantera föräldrakontakter, planering, digitala dokument och sekretess.
I ditt hem behöver du säkra miljön utifrån vårt säkerhetsdokument innan anställning startar och du behöver beställa ett utdrag från polisens belastningsregister och skicka i oöppnat kuvert till oss.
Om du drömmer om att arbeta med barn och få utforma din egen vardag tillsammans med dem så är du välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Christella KB
, http://www.christella.se Arbetsplats
Christella Barnomsorg Kontakt
Lotta Jonasson info@christella.se 0703640384 Jobbnummer
9563460