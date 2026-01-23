Däckskiftare till kommande säsong
Prowork Bemanning AB / Montörsjobb / Stockholm Visa alla montörsjobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Till kommande säsong söker vi nu duktiga däckskiftare till vår kund i norra Stockholm. Som däckskiftare jobbar du i verkstaden med att byta däck inför vintersäsongen, lättare lagerarbete kan även tillkomma.
Detta är en tjänst på heltid och kommer pågå under däckssäsongen med start under månadsskiftet mars/april.
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av däckskifte eller har ett stort intresse för bilar och motorer. För att lyckas i rollen krävs det att du är arbetsvillig, stresstålig och inte rädd för att arbeta fysiskt. Det här är ett jobb för dig som är självgående och som har ett trevligt bemötande gentemot kunder och kollegor. Krav för tjänsten är B-körkort.
Låter detta intressant, ansök redan idag!
"För en smidig och rättvis rekryteringsprocess använder vi AI i det första urvalet. Vår digitala AI-assistent 'Sara' kan därför kontakta dig via chatt eller telefon. Detta ger snabbare hantering, ökad flexibilitet och en objektiv bedömning. Går du vidare, kan du bli kontaktad av en rekryterare". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Kontakt
Thomas Conrad thomas.conrad@prowork.se Jobbnummer
9701725