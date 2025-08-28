Däckskiftare sökes till Hösten 2025
Eterni Sweden AB / Montörsjobb / Södertälje Visa alla montörsjobb i Södertälje
2025-08-28
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Södertälje
, Salem
, Nykvarn
, Botkyrka
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
DÄCKSKIFTARE TILL FLERA AV VÅRA KUNDER
Inför däcksäsongen Hösten 2025 söker vi däckskiftare till ett flertal anläggningar där just du får chansen att vara med och bidra till säkerheten på vägarna i landets mest moderna bil- och däckverkstäder. Vi söker dig som ser möjligheten att få arbeta inom bil- och däckverkstäder. Kanske har du ett stort bilintresse, är händig, duktig på montering samt fordon, och vill få möjligheten att utvecklas inom branschen. Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Som däckskiftare arbetar du med hela processen från att skifta, tvätta och lägga in och hämta däcken i vårt däckhotell. Förutom att du lär dig massor om däckservice lär du dig även att arbeta i ett team där samarbete är viktigt för att kunna leverera bästa servicen till våra kunder. För att trivas i rollen som däckskiftare bör du vilja arbeta fysiskt då det förekommer tyngre lyft samt att du har en hög stresstålighet då det emellanåt råder högt tempo ute på anläggningen.
Meriterande är:
Körkort. Kan på vissa anläggningar vara ett krav.
Däckskola 0 (En digital utbildning som presenterar det övergripande arbetet som däckskiftare och som framförallt behandlar arbetsmiljö och riskhantering).
Grundläggande utbildning i hjulskifte.
Utbildning inom fordonsteknik.
Truckkort. Kan på vissa anläggningar vara ett krav.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen krävs det att du är arbetsvillig, stresstålig, flexibel och inte rädd för att arbeta i högt tempo. Då du dagligen kommer i kontakt med våra kunder är det viktigt med ett trevligt bemötande.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som däckskiftare är ett konsultuppdrag. Du blir anställd av Eterni Sweden AB. Arbetstiderna är sedvanliga verkstadstider, dagtid.
ÖVRIG INFORMATION
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
Eterni Stockholm Kontakt
Göran Göggezer goran.goggezer@eterni.se Jobbnummer
9481225