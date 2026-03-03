Däckskiftare Nybro

Emotion Staffing AB / Montörsjobb / Nybro
2026-03-03


Visa alla montörsjobb i Nybro, Emmaboda, Kalmar, Lessebo, Mörbylånga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Emotion Staffing AB i Nybro, Emmaboda, Jönköping eller i hela Sverige

Emotion Staffing, ett bemanningsföretag med stark lokal förankring och kontor i Nybro, söker nu flera däckskiftare inför kommande säsong.
Om rollen:
Vi söker dig som tycker om fysiskt arbete och vill vara en del av ett team som hjälper kunderna med säkra däckbyten.
Arbetsuppgifterna består av:
• Skiftning av vinter- till sommardäck
• Kontroll av lufttryck och mönsterdjup
• Tvätt och förvaring av däck
• Lyft och hantering av hjul
• Allmän ordning i verkstaden
Vem söker vi?
• Har god fysik och gillar praktiskt arbete
• Är noggrann och ansvarsfull
• Trivs med att arbeta i team och möta kunder
• Tidigare erfarenhet av däckskiftning är meriterande men inget krav
Vad vi erbjuder:
• Säsongsanställning genom Emotion Staffing
• Stor möjlighet till fortsatt arbete för rätt person
• God arbetsmiljö och trevliga kollegor

Publiceringsdatum
2026-03-03

Så ansöker du
Skicka din ansökan till: staffing@emotionlogistics.com
Tillsättning sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Ort: Nybro
Välkommen att bli en del av vårt team - vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: staffing@emotionlogistics.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Emotion Staffing AB (org.nr 559497-8545)
382 38  NYBRO

Arbetsplats
Varierande arbetsplats

Jobbnummer
9775428

Prenumerera på jobb från Emotion Staffing AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Emotion Staffing AB: