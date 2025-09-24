Däckmontörer med start omgående
Onepartner Group AB / Montörsjobb / Umeå Visa alla montörsjobb i Umeå
2025-09-24
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartner Group AB i Umeå
, Vännäs
, Skellefteå
, Lycksele
, Östersund
eller i hela Sverige
Har du ett verkstadsintresse och trivs med att arbeta i en händelserik miljö? Vi söker dig som kan börja omgående!
Vi går mot höst och närmar oss tiden då det är dags att skifta däcken på bilen. I och med detta söker vi på OnePartnerGroup nu däckmontörer för start omgående.
Dina arbetsuppgifter som däckmontör kommer framförallt bestå av att tillsammans med dina kollegor ta emot kunder och deras personbilar för att skifta från sommar- till vinterdäck. Även tvättning och inlagring av däck kan komma att vara en del av dina arbetssysslor.
Under däcksäsongen är det av vikt att arbeta med hög noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet i ett högt tempo, vilket kräver att du som söker är självgående och effektiv. Vidare är detta en tjänst som passar dig som är villig att hugga i där det behövs, gillar lagarbete och tycker om mötet med kunden. Arbetet är stundtals fysiskt krävande vilket gör det viktigt att du har god fysik och uthållighet för att klara av att hantera däckens storlek och tyngd. Publiceringsdatum2025-09-24Profil
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Finns tillgänglig omgående och kan jobba under hela perioden
Har känsla för att skruva och är verkstadsintresserad
Är pålitlig och noggrann
Har god fysik och uthållighet
Behärskar svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet av däckskifte och montering
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos oss.
Start: Omgående
Ort: Umeå
Arbetstider: Dagtid 07.00-16.30
Omfattning: 5-6 veckor
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Björn Edberg på bjorn.edberg@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartner Group AB
(org.nr 556831-2812) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Umeå AB Kontakt
Björn Edberg bjorn.edberg@onepartnergroup.se Jobbnummer
9524133