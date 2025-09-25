Däckmontör/ Hjulskiftare Vinter säsong
I din roll som däckmontör kommer du att hantera kompletta hjul och arbeta med montering och balansering, byten och installation av nya däck och fälgar. Din ambition är att skapa goda resultat och ge kunden bästa möjliga service. I din roll kan även en viss del lättare administrativt arbete förekomma. Självklart är du även med och skapar en kreativ, trivsam laganda och en väl fungerande arbetsplats för dig och ditt team.
Vad vi önskar av dig
Vi ser att du har erfarenhet som däck montör och har B-körkort . Det är meriterande om du har erfarenhet av att skifta hjul på bil. Vidare tror vi att du är en effektiv person med ett noggrant sinne och en känsla för kundservice. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: kista@automekanika.se Arbetsgivarens referens
