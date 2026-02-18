Däckmontör/Däck- och hjulmekaniker
2026-02-18
Om rollen
Som däckmontör hos någon av våra kunder kommer du att delta i en viktig del av deras verksamhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Skifta däck både snabbt och säkert
Balansera däck för att säkerställa bästa prestanda
Tvätta däck och fälgar för att bibehålla deras skick
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
B-körkort
Fordonsutbildning eller ett mycket starkt verkstadsintresse
Erfarenhet inom däckservice är meriterande men inget krav. Viktigast är att du är noggrann, serviceinriktad och har en förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka!
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta Linda Jonsson på Nordic Bemanning & Rekrytering. Tel 070-250 40 09 alt. linda.jonsson@nordicbemanning.se
Om Oss:
Nordic Bemanning & Rekrytering har över 16 års erfarenhet av personallösningar inom diverse branscher och är auktoriserade via kompetensföretagens branschorganisation. Med kontor i Gävle, Uppsala och Sundsvall, förmedlar vi personal med noggrannhet och träffsäkerhet på flera orter i Sverige. Hos oss får du tillgång till ett brett nätverk och en trygg arbetsplats.
Detta är ett bemanningsuppdrag. Det innebär att du kommer att bli anställd direkt hos oss på Nordic Bemanning & Rekrytering och omfattas av all den trygghet vi som medlemmar i vår branschorganisation har.
Välkommen till oss!
Tidsbegränsad anställning Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
