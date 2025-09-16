Däcklossare extrajobb
Randstad AB / Montörsjobb / Borås Visa alla montörsjobb i Borås
2025-09-16
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Söker du ett fysiskt extrajobb? Randstad söker nu deltidsarbetare för ett uppdrag hos en av våra kunder i Viared, Borås. Om du har god fysik, är engagerad och gillar att arbeta hårt kan detta vara jobbet för dig!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att lasta av däck från containrar samt montera däck vid behov. Arbetet är väldigt fysiskt krävande, så det är viktigt att du har en god fysik. Arbetstiderna är fyra timmar på förmiddagen, men det kan ibland finnas behov av att arbeta hela dagar. Uppdraget beräknas starta i mitten av september och pågå i ungefär två månader.
För att passa för den här tjänsten är det viktigt att du är en engagerad och hårt arbetande person som inte är rädd för att ta i. Eftersom detta är en deltidsanställning krävs det att du har en sysselsättningsgrad på minst 50% vid sidan av, som exempelvis studier eller ett annat arbete.
Passar du in i beskrivningen? Välkommen med din ansökan omgående. Vi jobbar med löpande urval som innebär att uppdraget kan bli tillsatt innan ansökningstiden löpt ut. OBS! Vi tar ej emot ansökningar via mejl, ansök smidigt direkt på vår hemsida! Vid frågor eller funderingar, kontakta konsultchef Emma Eriksson på emma.eriksson@randstad.se
. Välkommen att ansöka.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Vi på Randstad erbjuder kollektivavtal. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
Lossa däck
Montera däckKvalifikationer
God fysik
EngageradOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9510222