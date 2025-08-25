Cybersäkerhetsspecialist med tillsynsuppdrag
2025-08-25
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.
Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.
Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.Publiceringsdatum2025-08-25Beskrivning
Länsstyrelserna och IT-avdelningen på Länsstyrelsen Västra Götaland stärker sitt cybersäkerhetsarbete och arbetar för att minska risker och sårbarheter i samhället.
Din kompetens inom cybersäkerhet kommer väl till pass både för det interna cybersäkerhetsarbetet och i länsstyrelsernas arbete med tillsyn. Tillsynen syftar till att ge en aktuell bild av risker och sårbara förhållanden som kan hota den enskildes säkerhet och viktiga samhällsfunktioner.
Denna tjänst tillsätts under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas om att Länsstyrelsen blir ny tillsynsmyndighet enligt SOU 2024:18.
Tillsynsansvaret innebär att utföra tillsyn på de verksamheter som omfattas av den nya lagen.Dina arbetsuppgifter
I arbetet med tillsyn krävs flera kompetenser som också kan användas i det interna cybersäkerhetsarbetet. Den vi söker ska ha teknisk säkerhetskompetens inom något av följande teknikområden så som nätverk, identitet, moln, klient, datacenter för att kunna delta i arkitekturbedömning med ett säkerhetsperspektiv.
Din förmåga att granska efterlevnaden av befintliga och kommande regelverk för cybersäkerhet internt ser vi också ska bidra i uppbyggnaden av tillsyn av viktiga samhällsaktörer.
Vi söker flera erfarna medarbetare som vill vara med och bidra till ett mer robust och säkert samhälle genom tillsyn av viktiga samhällsaktörer. Förutom att vara en del i Länsstyrelsens interna cybersäkerhetsarbete innebär tjänsten att aktivt delta i och forma det nya tillsynsuppdraget avseende processer och metoder för bland annat tillsyn och genomförande.
Tillsynsarbetet innebär bland annat utredningsarbete, delta i forum samt genomföra tillsynsbesök hos verksamhetsutövare.
Du förväntas bidra med djup kompetens i metod och/eller sakfrågor inom verksamhetsområdet.
Din placeringsort är Göteborg, Stockholm, Luleå, Vänersborg eller enligt överenskommelse. Det finns möjlighet till visst distansarbete upp till 50%. Tjänsten innebär resor inom Sverige.Kvalifikationer
Du har:
- Eftergymnasial utbildning med inriktning mot teknisk informationssäkerhet eller systemvetare, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- Kunskap och erfarenhet av cybersäkerhetsarbete med fokus på teknik.
- God förmåga att uttrycka dig på svenska, i både tal och skrift.
- B körkort.
Vi ser gärna att du har:
- Erfarenhet av att samverka med andra aktörer inom cybersäkerhetsområdet.
- Kunskap om och erfarenhet av praktisk tillämpning av relevanta externa regelverk och standarder inom området, främst ISO/IEC 27000-serien.
- Teknisk erfarenhet inom IT-infrastruktur.
- Arbetat i offentlig förvaltning.
- Arbetat med tillsyn eller revision.Dina personliga egenskaper
Du är en resultatinriktad person som arbetar självständigt och systematiskt men har också en god samarbetsförmåga. Du är lösningsorienterad och analytisk. Du är bra på att läsa och ta till dig information i text och har även lätt för att formulera dig skriftligt.
I din kommunikation är du både lyhörd och prestigelös, vilket leder till goda relationer med dem du samarbetar med. Du är van vid att tänka i processer med ett sinne för ordning och reda.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Bra att veta
Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Anställningen kräver därför svenskt medborgarskap. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se).
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor om hanteringen av skyddade personuppgifter, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen vänder du dig till rekryterande chef, se kontaktuppgifter nedan. Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-34892-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(org.nr 202100-2361) Arbetsplats
IT-avdelningen, Enheten för säkerhet IT Kontakt
Nichlas Blomqvist, enhetschef 010-2245413 Jobbnummer
9474858