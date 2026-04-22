Cyber Security Specialist till Åhléns
2026-04-22
Om din roll
Som Cyber Security Specialist på Åhléns har du en central roll i att säkerställa att våra system, applikationer och molnmiljöer är säkra, robusta och tillgängliga för verksamheten.
Du arbetar både operativt och strategiskt med säkerhet från att identifiera risker och hantera incidenter till att utveckla och implementera säkerhetslösningar och ramverk. Rollen innebär nära samarbete med arkitekter, utvecklare och andra delar av IT-organisationen, där du bidrar med din expertis för att stärka vår säkerhetsförmåga.
I en verksamhet där digital utveckling är avgörande blir du en nyckelperson i att skydda affären och möjliggöra fortsatt innovation.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och utvärdera säkerhetslösningar för molnbaserade system, databaser och nätverk
Samarbeta med arkitekter och utvecklare kring säkerhetskrav och implementation
Övervaka och analysera loggar för att identifiera hot och säkerhetsincidenter
Genomföra sårbarhetsbedömningar och föreslå åtgärder
Hantera och följa upp säkerhetsincidenter
Ta fram säkerhetsrapporter på både teknisk och strategisk nivå
Säkerställa att IT-miljön uppfyller krav enligt GDPR, NIS2 och ISO27001
Bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och säkerhetsramverk
Varför Åhléns IT?
I den här rollen blir du en del av en IT-organisation som befinner sig i en utvecklingsfas, där vi inte bara förvaltar utan bygger nytt. Vi arbetar i många delar med ett mer entreprenöriellt och utforskande arbetssätt - likt en startup - där idéer snabbt kan omsättas till verklighet och där du har stor möjlighet att påverka både riktning och lösningar.
Här får du en viktig roll i att forma och utveckla vårt säkerhetsarbete framåt, i nära samarbete med verksamheten och andra delar av IT. Du blir en del av ett engagerat team där vi tillsammans driver utveckling, testar nytt och skapar framtidens lösningar för Åhléns.
Till oss tar du med dig:
Erfarenhet av arbete inom cybersäkerhet
Erfarenhet av säkerhetslösningar inom infrastruktur, applikationer eller IAM
Erfarenhet av säkerhetsövervakning och incidenthantering
Förståelse för molnbaserade miljöer
Kunskap om regelverk och standarder som GDPR
Certifieringar som CISSP eller liknande är meriterande
Vi på Åhléns vet att alla inte kan göra allt, men att alla kan göra något.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en ansvarstagande och lösningsorienterad person som drivs av att skapa säkra och stabila IT-miljöer. Du har ett analytiskt förhållningssätt och trivs med att arbeta både proaktivt och reaktivt i säkerhetsfrågor.
Du är kommunikativ och kan förklara tekniska säkerhetsfrågor på ett tydligt sätt, både till tekniska kollegor och till verksamheten. Samtidigt är du strukturerad och stresstålig, och kan prioritera rätt när det uppstår incidenter eller förändringar.
Om rekryteringen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och är placerad på Åhléns huvudkontor i Stockholm.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Som en del av vår rekryteringsprocess använder vi Alva Labs arbetspsykologiska tester för att skapa en rättvis, träffsäker och datadriven bedömning.
Som Cyber Security Specialist på Åhléns blir du en del av ett passionerat team som drivs av affärsmannaskap och entreprenörskap. Vi ger dig förtroende och möjligheten att växa i en utvecklande miljö. Med det hälsar vi dig varmt välkommen till Åhléns! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åhléns AB
