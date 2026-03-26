Customer Support till Bokadirekt

2026-03-26
Kundsupport / Customer Support
Vill du arbeta i en roll där service, problemlösning och kundkontakt står i centrum?
Nu söker Bokadirekt, via direktrekrytering, en supportmedarbetare till sitt team i Stockholm.
Om rollen
Du blir en del av ett centralt supportteam där du dagligen hjälper både företagskunder och konsumenter. Rollen kombinerar service med teknisk förståelse och kräver att du kan sätta dig in i kundens situation och hitta lösningar. Här hjälper du kunder både via chatt och telefonsupport.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Besvara inkommande samtal och ärenden
Ge support och rådgivning kring bokningssystemet
Hjälpa kunder med tekniska frågor (t.ex. kortterminaler och skrivare)
Eskalera mer komplexa ärenden vidare internt
Fånga upp kundfeedback och bidra till förbättringar
Vem vi söker
Vi söker dig som är serviceinriktad, kommunikativ och trivs i en roll med mycket kontakt. Du har lätt för att sätta dig in i tekniska system och säkerställer alltid en positiv kundupplevelse.
Du har:
Erfarenhet av kundservice eller support
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
God systemvana och lätt för att sätta dig in i nya verktyg
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av telefonsupport
Arbetat i system som Lynes, Planhat eller Intercom
Erfarenhet från skönhets- eller hälsobranschen
Som person är du lösningsorienterad, pedagogisk och har en naturlig känsla för service. Du trivs i en miljö där tempot varierar och där du får ta ansvar för att driva ärenden framåt.Anställningsvillkor
Anställningsform: Initial konsultanställning via PN och övergång till Bokadirekt om båda parter är nöjda (6 mån) / Alternativt direktanställning hos Bokadirekt
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm, Kungsgatan
Start: Omgående
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665) Arbetsplats
Bokadirekt i Stockholm AB Kontakt
Alva Guimaraes Mohand Alva.mohand@pn.se Jobbnummer
9821070