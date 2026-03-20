Customer Support & Order Coordinator
Saab AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-03-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som Customer Support kommer du att ha ett övergripande ansvar för hanteringen av våra kunders beställningar av reservdelar, reparationer och underhåll - allt från förfrågan till beställning, leverans och fakturering.
Du kommer att vara kundens primära kontaktyta för den dagliga driften, leveransbevakning, statusrapportering och kommersiell hantering kopplat till reservdelsförsäljning för befintliga och kommande militära och civila kunder. Vi är i en fas där vi har flertalet nya kunder, kontrakt och projekt på gång vilket ställer nya krav på verksamhet och arbetssätt för att säkerställa effektivt genomförande.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara:
*
Dialog med våra kunder
*
CS representant i pågående projekt
*
Gränssnitt mellan kund och produktion/inköp
*
Analys och utveckling av flöden och arbetssätt
*
Orderregistrering, leveransbevakning och rapportering
*
Ta fram kostnadsförslag och offerter
*
Hantering av transporter
*
Samverkan och koordinering med vår produktion
*
Målstyrning och effektiviseringsarbete
Du blir en del av område Component Maintenance and Test Equipment inom avdelning Spare Part Supply, Business Unit Aviation Services, Saab Aeronautics. Avdelningen ansvarar idag för customer support för IP-paket samt reservdelsförsäljning och består av 18 medarbetare i Tannefors.
Placeringsort kommer att vara i Linköping men tjänsteresor inom Sverige samt internationellt kan bli aktuella.
Din Profil
För att passa i rollen tror vi att du har en god affärsmässig förståelse, ett starkt engagemang, leveransfokus och förmåga att få saker att hända. Du trivs med ett stort kontaktnät med många gränssnitt och relationer och värdesätter samarbete med god kommunikation med kollegor och kunder. Du arbetar ständigt efter att förstå både affärens och kundens behov och kan utifrån ett helhetsperspektiv ta en drivande roll i förändring- och effektiviseringsarbete. Som person är du noggrann, ansvarstagande, strukturerad och orädd att utmana etablerade sanningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Önskvärda kvalifikationer
*
Relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet.
*
En etablerad affärsförståelse
*
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i skrift och tal
*
Goda kunskaper i Excel och Affärssystem
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40520".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9810615