Customer Success Manager till Swedbyte!
Swedbyte är experter på att överbrygga klyftan mellan teknik och affärsbehov. Som stolt partner till Google, Asana och Freshworks säljer de inte bara licenser - de levererar helhetslösningar globalt. Hos Swedbyte blir du en viktig del i att bygga och utveckla långsiktiga relationer med Swedbytes kunder.
Som Customer Success Manager är din huvuduppgift att säkerställa att Swedbytes kunder får maximalt värde av deras partners - Google, Asana och Freshwork. Du agerar som en central länk mellan kund och plattform och fokuserar på att förstå kundens affärsbehov och översätta dessa till effektiva lösningar. Du kommer att hjälpa nya och befintliga kunder med att sätta upp och konfigurera plattformarna enligt deras behov samt delta och driva olika projekt för att säkerställa att kunderna får ut maximalt värde av produkterna. I rollen kommer du att demonstrera, utbilda och onboarda kunderna och arbeta för långsiktiga kundsamarbeten och relationer.
Du erbjuds
Möjligheten att arbeta med och bli specialiserad i marknadsledande SaaS-plattformar och AI-drivna lösningar, med nära samarbete med strategiska partners och möjligheter till resor, utbildningar och events. Du kommer löpande certifiera dig och utbildas i dessa plattformar och lägga mycket tid på att hålla dig uppdaterad om nya funktionaliteter.
En möjlighet att arbeta nära Swedbytes kunder med fokus på att bygga långsiktiga relationer och hjälpa kunderna med deras effektiviseringsresor och utmaningar.
Hos Swedbyte erbjuds du stor frihet under ansvar, en dynamisk arbetsmiljö, konkurrenskraftiga villkor och lön, inkluderat pension, semester och friskvårdsbidrag.
Swedbyte erbjuder en viktig roll i ett framgångsrikt och växande företag med internationell räckvidd på deras kontor vid Odenplan.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Customer Success Manager kommer du att vara en nyckelperson i att bygga och bibehålla starka kundrelationer genom att säkerställa att deras kunder får stöttning och vägledning i plattformarna. Du kommer att kombinera plattform-förståelse med säljande och kommunikativa färdigheter för att lösa kundens utmaningar och driva deras framgång.
Demonstrera hur plattformarna fungerar och hur de bäst kan användas i kundens verksamhet, både för enskilda kunder och på events.
Hjälpa nya och befintliga kunder att sätta upp och konfigurera plattformarna på bästa sätt utifrån deras specifika verksamhetsbehov.
Delta i olika projekt där du leder dialogen med kunden och tar hjälp av Swedbytes interna utvecklare vid mer tekniska uppdrag som t.ex. Integrationer.
Utveckla och upprätthålla starka kundrelationer
I säljprocessen bidrar du med din djupa kunskap inom plattformen för att hitta rätt lösning åt kunden.
Informera och utbilda kunder i användning och fördelar med plattformarnas olika lösningar och funktioner
Vi söker dig som
Har en mycket god förmåga att förstå verksamhetsutveckling, affärsbehov och omvandla dessa till lösningar. Du är nyfiken, driven och orädd och motiveras av att hjälpa dina kunder utvecklas. Vi söker dig som är pedagogisk och lyhörd med en god förmåga att förmedla komplex information samt onboarda och utbilda användare. Som person är du kommunikativ och har en känsla för story-telling.
Har ett par års relevant arbetslivserfarenhet från liknande roller, gärna inom kundvård, IT eller försäljning.
Mycket god systemvana och förståelse för tekniska plattformar, förslagsvis genom erfarenhet som användare, superuser eller administratör.
Är flytande i svenska och engelska då både språken används dagligen i rollen.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från SaaS-bolag
Erfarenhet av att sälja eller onboarda användare i tekniska plattformar
Tidigare certifiering eller kunskap i Google, Asana eller Freshworks.
Eftergymnasial utbildning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Hjälpsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SI4N9D". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
