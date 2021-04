Customer Service specialist - Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB - Butikssäljarjobb i Köping

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Butikssäljarjobb / Köping2021-04-092021-04-09Om företaget Nordkalk är den ledande leverantören av kalkstensbaserade produkter och lösningar i Nordeuropa, och har dessutom en betydande närvaro i Centraleuropa. Vi levererar viktiga råmaterial till flera olika industrier och fokuserar på hållbara lösningar som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Våra lösningar bidrar till ren luft och rent vatten samt ökad produktivitet inom jordbruk. Vi bedriver vår verksamhet på mer än 30 platser i Europa och har alltid ett nära samarbete med våra kunder. Vårt företag har cirka 820 anställda och 2020 omsatte vi nästan 280 miljoner euro. Nordkalk ägs av Rettig Group Customer Service specialist - till Köping - serviceinriktad och flexibelArbetsuppgifter - ansvarsområden Du kommer att tillhöra vårt kundserviceteam som idag består av 4 personer. I Köping är vi 2 personer och vi har 2 kollegor placerade i Falköping.I din roll i vårt kundserviceteam kommer du bland annat att arbeta med fraktavstämningar och konteringar av transportfakturor, vidarefakturering av extra kostnader i samband med transport och även produktfakturering. Du kommer även att arbeta med orderhantering, du behandlar och registrerar inkommande inköpsorder, övervakar leveranser i våra system och informera kunder om leveranser. I vårt kundserviceteam samarbetar vi tight med försäljningsorganisationen och du kommer även att få ansvar för ett antal kunder där du blir kontaktperson och du bistår med att skriva offerter bland annat. Vi är en tight, självstyrande enhet, en processorganisation med få personer, vilket vi ser som en härlig möjlighet till att vara med och påverka. Vi söker dig som:Minst har genomgått en gymnasieutbildning inom ekonomi eller transport-och Logistikinriktad utbildning. Har du hunnit arbeta några år med en liknande roll då ser vi det som meriterande. Du behöver vara en person som uppskattar att prata med chaufförer som behöver hjälp med vägningar likväl som med kunder och dina kollegor inom Nordkalk. Prestigelöshet är ett annat ord vi uppskattar, vi vill att du ska dela med dig av dina kunskaper och tidigare erfarenheter till oss. Tjänsten kan komma att tillsättas som en bemanning till att börja med, där Nordkalk anställer dig efter en provanställningsperiod. Låter det här intressant?Eller har du kanske frågor om tjänsten är du välkommen att ringa till Marita Eriksson på Best Bemanning & Rekrytering som arbetar med tillsättningen av den här tjänsten. Du når Marita på telefon 073-440 30 66. Din ansökan med personligt brev och CV -- vill vi ha senast den 30/4 2021.Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.Ansöker gör du via: www.bestbemanning.nu/lediga-jobb/ Om Best bemanning & rekryteringVi matchar företagens bemanningsbehov med rätt kompetensVi kallar oss Best av flera anledningar. Dels har vi många års erfarenhet av rekryteringsbranschen och stenkoll på den lokala marknaden. Dessutom har vi byggt upp ett stort kontaktnät och en diger kandidatbank - det gör att vi snabbt och smidigt kan matcha rätt medarbetare med företagens bemanningsbehov.Men det absolut besta med oss är våra medarbetare. Vi vet att ju bättre vi tar hand om våra anställda, desto bättre förutsättningar ger vi dem till att utvecklas. Därför arbetar vi individuellt med våra medarbetare och månar om deras intressen. Vi gör helt enkelt det besta vi kan för dem, i med- och motgång. Det är den inställningen som byggt vår verksamhet och gjort oss best på bemanning.Best erbjuder bemanning- och rekryteringstjänster till företag, organisationer och myndigheter i Mälardalen. Vi är en verksamhetsnära aktör med god kännedom om de lokala förutsättningarna - därför kan vi erbjuda tjänster av god kvalitet som skapar engagemang, närhet, snabbhet och flexibilitet.Vi är best påAdministrationEkonomiFastighetsskötselIndustriLager och logistikMark och anläggningSälj och marknadTeknikTransportUrval sker löpande. Ansök redan idag!Varaktighet, arbetstid100% 100Lön enligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-04-30Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB5683153