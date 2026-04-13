Credit Analyst
Swegon Group AB, ägt av det på Stockholmsbörsen listade Investment AB Latour, är en marknadsledande leverantör inom området inomhusklimat, som erbjuder lösningar för ventilation, värme, kyla och klimatoptimering, samt uppkopplade tjänster och teknisk expertis. Swegon har dotterbolag och distributörer över hela världen och 23 produktionsenheter i Europa, Nordamerika och Indien. Vi är 4100 medarbetare och omsätter 10,3 miljarder SEK.Vill du arbeta i ett engagerat team där du får hantera komplexa och stimulerande arbetsuppgifter samt vara med och utveckla framtidens AR-processer? Nu söker vi dig med kunskap inom kundreskontra och kreditbedömning som vill göra skillnad i en internationell miljöPubliceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som Credit Analyst blir du en del av vårt Nordic Primary Accounting Center som ansvarar för koncernens nordiska bolag. Du arbetar i ett engagerat team med sex kollegor inom Accounts Receivable, där fokus ligger på en effektiv och kvalitativ hantering av kundreskontran. Du genomför kvalificerade kreditbedömningar och fastställer kreditlimiter för nya kunder samt hanterar kreditrisker proaktivt för befintliga kunder. I rollen ingår att bedöma och fatta beslut i ärenden där order eller leveranser överstiger fastställda kreditramar samt säkerställa att kreditpolicy och risknivåer följs i enlighet med företagets riktlinjer och riskmandat.
Vidare samarbetar du med dina kollegor gällande uppföljning, intern och extern support samt övriga kundreskontrafrågor.
Rollen ger dig också möjlighet att påverka och driva utvecklingen av framtidens kundreskontraprocesser med särskilt fokus på automatisering och effektivisering i kombination med att stötta och samarbeta med koncernens europeiska dotterbolag inom AR. Detta är en fin chans att få växa i en internationell miljö med starkt fokus på digitalisering och modern redovisning.
ProfilVi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande samt flera års dokumenterad erfarenhet av kvalificerad kreditbedömning.
Du har tidigare arbetat med kreditbeslut, kreditlimiter, riskanalys och finansiell information, gärna i internationella miljöer och i roller där du självständigt ansvarat för att balansera affärsmöjligheter mot risknivå.För att trivas i rollen tror vi att du är analytisk och strukturerad, med ett professionellt och noggrant arbetssätt. Samtidigt är du flexibel och bekväm med att växla mellan detaljer och ett större affärsperspektiv. Du tycker om att förstå affären bakom siffrorna och uppskattar miljöer där analyser och bedömningar behöver göras utifrån både data och omvärldsfaktorer.Med din nyfikenhet, öppenhet och drivkraft bidrar du gärna till att utveckla arbetssätt och processer samtidigt som du har en god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta med olika delar av organisationen.Som del av en internationell koncern behärskar du både svenska och engelska i tal och skrift. Du har god systemvana och är van vid att arbeta i affärssystem och Office-miljö, erfarenhet av M3 ser vi som meriterande.
AnsökanI den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Har du några frågor kring tjänsten? Hör gärna av dig till rekryteringskonsult Monika Psag-Milicic på 0734- 116854 eller monika.psag-milicic@pn.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du är därför varmt välkommen med din ansökan redan idag! Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen. Sista ansökningsdag är 9 april.Vi erbjuderPå Swegon arbetar vi med att skapa världens bästa inomhusklimat som får människor att trivas och må bra - feel good inside. Vi har högt satta mål i vårt hållbarhetsarbete, i att erbjuda de mest energieffektiva produkterna, främja jämställdhet och att bli co2 neutrala, och har en tydlig transparens i vårt arbete. Vi erbjuder spännande utmaningar i en global miljö med kompetenta kollegor och en kultur präglad av våra värderingar; "Customer Empathy, Trust och Commitment", som genomsyrar allt vi gör och är utgångspunkten i de beslut vi fattar och hur vi agerar mot varandra. På Swegon har vi en öppen och flexibel organisationskultur med korta beslutsvägar, gott om utvecklingsmöjligheter och är måna om att du ska kunna kombinera ditt arbete med ditt privatliv. Så ansöker du
Monika Psag-Milicic monika.psag-milicic@pn.se +46734116854
