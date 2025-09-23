Copywriter till kemiindustrin
2025-09-23
Vi söker en kreativ copywriter för kemiindustrin!
Är du redo att skapa slagkraftigt och kundorienterat innehåll inom kemiindustrin? Vi har en spännande möjlighet i Sverige och letar efter en självsäker och kreativ copywriter att ansluta till vårt team! Du kan antingen arbeta på plats eller helt på distans - allt beror på var du bor! Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på distans och ansvara för att producera skräddarsydda och engagerande texter till kundens webbplats och marknadsföringsmaterial. Ditt huvudsakliga ansvar blir att redigera och finslipa innehållet så att det är lätt att förstå, konsekvent engagerande och effektivt anpassat till målgruppen.Kvalifikationer
• Utmärkt kunskap i både svenska och engelska
• En bra dator för att kunna arbeta effektivt
• Förmåga att arbeta självgående och självständigt
Meriterande:
• Erfarenhet av SEO och kommunikation
• Erfarenhet av att använda Adobe Creative Cloud och Canva
Vad vi erbjuder dig:
• Omfattande introduktion till arbetsuppgifterna
• Stöd från ett professionellt team
• Möjlighet att få bonus för högkvalitativt arbete
• Professionellt stöd och språkhjälp, samt rådgivning i anställningsfrågor
• Bolts egen app, genom vilken du enkelt kan hantera arbetsrelaterade ärenden
Detta är en utmärkt möjlighet för studenter eller för den som söker ett deltidsarbete utöver sitt ordinarie arbete. Om du letar efter flexibla arbetstider och chansen att få värdefull erfarenhet i branschen kan detta vara rätt roll för dig! Arbetet börjar så snart en lämplig kandidat hittas. Om du tycker att detta är den perfekta möjligheten för dig, tveka inte att ansöka! Vi värdesätter en positiv och entusiastisk inställning samt förmågan att skapa kundfokuserat och resultatorienterat innehåll.
BLI EN DEL AV OSS!
Ansök gärna snabbt, då vi granskar ansökningar och intervjuar kandidater löpande under ansökningsperioden. Du kan även bifoga ditt CV, helst i PDF-format på engelska eller svenska. Tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt kandidat. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122), http://boltworks.se Kontakt
Operations Manager
Maja Lund maja.lund@bolt.works 0766645666 Jobbnummer
9522670