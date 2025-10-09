Copy - test job desc format
Om rollen
Professionals Nord söker i samarbete med Voky en Bid Manager som ska förstärka deras team. Voky är specialister på att utveckla lönsamma och hållbara merchandise-satsningar för organisationer och varumärken. Idag är Voky störst i Sverige inom sin bransch och den aktör som vinner flest upphandlingar inom offentlig sektor. Nu vill vi ta nästa steg - att växa på fler marknader samtidigt som vi fortsätter stärka vår position på hemmaplan.
I rollen som Bid Manager har du en central position där du ansvarar för upphandlingar av varierande omfattning - från mindre projekt till omfattande ramavtal värda flera miljoner kronor. Du arbetar strategiskt med att identifiera affärsmöjligheter, utveckla konkurrenskraftiga anbud och därigenom bidra till företagets tillväxt och riktning.
Parallellt med anbudsarbetet bidrar du till affärsutveckling genom att analysera befintliga avtal och verksamheten som helhet. Rollen innebär nära samarbete och rapportering till Head of Bid Management.
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Voky. Önskemålet är att alla frågor kring tjänsten går till marija.biletic@pn.se
Varför du vill jobba hos oss:
Hos oss får du en central roll i en dynamisk organisation där struktur, affärsförståelse och lagarbete värdesätts högt. Här får du:
Snabbt ansvar och förtroende
Möjlighet att påverka och utveckla
Arbeta nära kunder och kollegor
Vara med och bygga långsiktiga samarbeten som gör skillnad
Din vardag innehåller bland annat:
Identifiering och analys av relevanta upphandlingar
Säkerställa att kravspecifikationer uppfylls
Projektleda anbudsprocesser från start till mål i nära samarbete med teamet och andra avdelningar, såsom inköp och marknad
Utvärdera vunna och förlorade anbud för att förbättra framtida processer
Bidra till kontraktshantering och stötta organisationen vid implementering av nya avtal
Vi söker dig som har:
En eftergymnasial utbildning inom ekonomi, juridik eller liknande område - eller motsvarande arbetslivserfarenhet. De personliga egenskaperna är också viktiga för tjänsten, särskilt rätt inställning och en stark vilja att utvecklas.
Mycket god förmåga att läsa, skriva och kommunicera på både svenska och engelska, då rollen innebär både avtalsgranskning och skapande av anbudsinnehåll.
Öppenhet för att använda moderna digitala verktyg såväl som mer traditionella, exempelvis Excel.
Det är meriterande om du har:
Tidigare arbetslivserfarenhet av anbudsarbete.
Erfarenhet av försäljning till offentlig sektor.
Om dig och vem du är
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har följande:
Stark analytisk förmåga, digital mognad och en genuin vilja att utvecklas.
Du trivs i en roll där du får ta stort ansvar och bidra till bolagets utveckling.
Förmåga att arbeta lösningsorienterat och se möjligheter även i komplexa situationer.
Noggrannhet och effektivitet, med förmåga att leverera hög kvalitet även under skarpa deadlines.
Lätt för att snabbt sätta dig in i nya system och processer.
Intresse för att arbeta i en central roll där både juridisk och affärsmässig förståelse behövs.
