Controller till myndighet i Stockholm

Nu söker vi dig som är Controller för ett uppdrag hos en myndighet i Stockholm.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Omgående
• Längd: 2026-09-30, eventuellt längre.
Denna tjänst kräver att du genomgår och blir godkänd i en säkerhetsprövning med efterföljande registerkontroll.
Du måste vara svensk medborgare.
Möjlighet till viss del distansarbete efter överenskommelse med kunden.Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Syftet med denna konsultlösning är att avlasta gruppen på Ekonomiavdelningen som jobbar med med controlling och ekonomistyrning.
Gruppen består av ett par controllers och en gruppchef.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Uppdraget innebär controlling av projekt som Polisen driver med extern finansiering - dvs projekt som finansieras av EU-medel, Sida eller liknande.
Det innebär främst budget och uppföljning av projektet samt diverse administration.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:
• gymnasium eller likvärdig utbildning
• genomgått utbildning inom aktuellt område
• minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som controller
• goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• kunskaper i analysverktyg (exempelvis QlikView, Insikt och Power BI)
• kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
• Du har erfarenhet av att arbeta som controller med projekt som finansieras av EU-medel, Sida eller liknande. Inklusive t.ex. återrapportering till finansiärer, uppföljning av projektbudgetar och rapportering till revisorer.
• Du har dokumenterad erfarenhet av uppdrag eller projekt som är jämförbara med detta uppdrag, inklusive
uppföljning och analys av ekonomiskt utfall jämfört med prognos och budget.
• Du har arbetat som controller inom ekonomiområdet och ha erfarenhet av budgetering, uppföljning, rapportering och
analys.Dina personliga egenskaper
Kommunikativ, analytiskt, lyhörd och prestigelös och serviceinriktad
Referenser:
Du ska ha genomfört minst ett (1) uppdrag som är jämförbart med aktuellt uppdrag. Referensuppdraget ska omfatta uppföljning och analys av ekonomiskt utfall i förhållande till prognos och budget. Uppdraget ska vara dokumenterat och kunna styrkas genom referensperson.
Referensuppdraget kan vara pågående eller vara avslutat för max tre månader sedan.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som passar in på dig?
Då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
