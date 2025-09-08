Controller till Must
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelse- och säkerhetstjänst till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot Sverige.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegorna på ekonomiavdelningen kommer du att arbeta med hela ekonomistyrningskedjan från planering, budgetering, prognoser, uppföljning, analyser och återrapportering. I nära dialog med olika funktioner inom och utanför Must kommer du att bidra till att utveckla ekonomistyrningen och andra verksamhetsnära metoder.
Kvalifikationer
• Högskoleutbildning med inriktning mot ekonomi eller annan för tjänsten relevant utbildning, alternativt relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Flerårig erfarenhet av controlling-/ekonomistyrningsarbete
• Avancerad användare av framförallt Excel, men även övriga Officeprogram.
• God förmåga i både tal och skrift på svenska
Meriterande
• Erfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig verksamhet
• Kunskap om statlig förvaltning och styrningar
• Erfarenhet av förvaltning av ekonomisystem och ekonomimodeller
• Erfarenhet av intern styrning och kontrollPubliceringsdatum2025-09-08Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du har ett stort intresse för verksamhets- och ekonomistyrning i en organisation som växer och förändras. I rollen ska du kunna leda utveckling inom ditt ansvarsområde och på ett pedagogiskt sätt involvera och kommunicera till verksamheten.
Som person är du analytisk, drivande och arbetar strukturerat och metodiskt. Därutöver är du en person som är nyfiken, tycker om att ta egna initiativ och är lösningsorienterad. Du har förmågan att självständigt hantera dina arbetsuppgifter och prioritera då så krävs.
Samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer och nätverk är viktigt för hur du kommer att lyckas i rollen. För att du ska trivas hos oss är det även är viktigt att du är säkerhetsmedveten, har ett gott omdöme och förmåga att bedriva arbetet med hög grad av integritet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Befattningen är civil (oberoende). Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort är Stockholm och arbetet sker på plats.
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Controller" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-09-29. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Urval sker löpande. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
