Controller Datahantering

2025-11-11
Plats: Södertälje
Omfattning: 100 %
Uppdragsperiod: 17 november 2025 - 30 april 2026
Om uppdraget
Vi söker en Controller med fokus på datahantering och digitalisering till ett uppdrag hos en av Sveriges ledande industrikoncerner. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan ekonomi, system och data - och som vill bidra till att utveckla och effektivisera processer genom smart hantering av information.
Du kommer främst arbeta med datahantering och systemadministration, men även stötta med controlling-uppgifter kopplade till verksamhetens processer. Uppdraget kräver ett öga för detaljer, förståelse för ekonomiska samband och förmåga att driva systemförändringar från behov till implementering.
Vara systemägare och super-user för flera IT-lösningar samt fungera som länk mellan verksamhet och IT
Administrera och uppdatera befintliga system för att säkerställa datakvalitet
Vara kravställare och delta aktivt i implementationen av nya IT-lösningar
Genomföra och följa upp systemförändringar för att säkerställa funktionalitet
Bygga rapporter och analysera data i exempelvis Power BI
Bidra till business controlling inom utvalda områden
Examen inom ekonomi (IT-utbildning är meriterande)
Mycket god systemförståelse och vana att arbeta med stora datamängder
Avancerade kunskaper i Excel
Erfarenhet av Oracle EPM Cloud, SAP S/4 HANA, C-place och Power BI
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Strukturerad, analytisk och resultatinriktad
Flytande svenska och engelska
Omfattning och villkor
Start: Så snart som möjligt
Slut: 30 april 2026
Omfattning: 100 %
Plats: På plats i Södertälje
Språk: Svenska och engelska
Om Soros Consulting
Soros Consulting är specialister på att matcha kvalificerade konsulter med uppdrag inom offentlig sektor och näringsliv. Vi fokuserar på kvalitet, transparens och långsiktiga samarbeten som skapar verkligt värde - för både kund och konsult.
Är du en strukturerad och analytisk person med intresse för både ekonomi och IT-system?
