Controller Bruks Siwertell

Bruks Siwertell Group AB är en marknadsledande leverantör av system för torrbulkshantering, träbearbetning och skogsbruk. Med tusentals installationer över hela världen hanterar våra maskiner råvaror från skogar, fält, stenbrott och gruvor, och upprätthåller leveranslinjer för tillverkare, fabriker, kraftverk och hamnar.
Vi designar, producerar och levererar system för lastning, lossning, transport, lagring, stapling och återupphämtning av torrbulksmaterial, såväl som utrustning för flisning, siktning, fräsning och bearbetning av trä för industrier inom biobränsle, spånplattor, sågverk, papper och massa.
Bruks Siwertell Group AB består av 3 affärsområden, Port Technology, Biomass Technology och Forest Technology.
Affärsområdet Port Technology leds av Bruks Siwertell AB i Bjuv.
Bruks Siwertell Group AB är globala och lokala, med kontor i Sverige, USA, Tyskland, Litauen, Kina och Taiwan. Vi har även ett dedikerat nätverk av hundratals representanter och återförsäljare över hela världen. www.bruks-siwertell.com
Nu letar vi efter en driven controller till vår ekonomiavdelning i Bjuv för Bruks Siwertell AB, läs mer om tjänsten nedan! Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Vill du arbeta i ett internationellt företag i en utvecklande och föränderlig miljö tillsammans med kollegor från en rad olika avdelningar?
Som controller på Bruks Siwertell AB ansvarar du för att driva och kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen, prognosarbetet och budgeteringen med fokus på order, resultat och balansräkning. Du har ett övergripande ansvar för att säkerställa att siffrorna är korrekta, fullständiga och följer gällande redovisningsprinciper. En viktig del av uppdraget är även att säkerställa att den finansiella informationen i affärssystemet SAP S4 Hana är tillförlitlig och uppdaterad, så att beslutsunderlagen håller hög kvalitet. Du rapporterar till Finance Director Lars Melander men arbetar även tätt tillsammans med övriga kollegor på ekonomiavdelningen liksom kollegor på avdelningarna Operations och Service.
Ansvarsområden
Exempel på ansvarsområden:
• Ansvara för analys och uppföljning av intäkter, bruttovinst och bruttomarginal jämfört med budget och prognos.
• Löpande följa upp och analysera projekt och sales order, identifiera avvikelser och ge återkoppling till verksamheten.
• Säkerställa att prognosmaterial löpande uppdateras och är korrekta
• Analysera och följa upp garantikostnader
• Säkerställa att korrekta avsättningar finns för tillkommande kostnader och garantireservationer.
• Månadsbokslut främst rörande resultaträkningsdelen
• Avstämningar och månadsrapportering
• Bevaka att valutatransaktioner vid försäljning och inköp i utländsk valuta sker i enlighet med företagets valutapolicy.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med en högskoleutbildning inom ekonomi och med ca 3-4 års erfarenhet av finans- och projektcontrolling. Du har arbetat i SAP S4/Hana och är van vid att navigera effektivt i systemet. Därtill har du mycket goda kunskaper i Excel och använder det som ett naturligt verktyg i ditt dagliga analys- och rapporteringsarbete. Har du kunskap kring remburser, bankgarantier, samt erfarenhet av valutahantering och hedging (F/X) är det meriterande.
Du är van att ta eget ansvar och vi tror att du har ett stort intresse för att jobba digitalt och smart med olika system. Du behärskar engelska i både tal och skrift, och har inga problem att läsa och förstå finansiell dokumentation och manualer på engelska.
Vi ser gärna att du är i början av din karriär, hos oss finns möjligheter att utvecklas! Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en lagspelare som gärna samarbetar med både interna och externa parter. Du är lyhörd, hjälpsam och har ett prestigelöst förhållningssätt. Samtidigt tar du gärna egna initiativ och drivs av att utvecklas. Du arbetar strukturerat, har en stark analytisk förmåga och trivs med att fördjupa dig i siffror och finansiella samband. Att hålla deadlines och leverera med hög kvalitet är en självklarhet för dig. Du är dessutom öppen, social och har lätt för att skapa goda relationer.
Vad erbjuder vi
Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång.
Även om vi är en del av en större grupp, Bruks Siwertell Group AB, är vi stolta över att arbeta som ett team. Vi tror att mångfald är en nyckel till kreativitet, innovation och framgång, och vi vill skapa en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna, respekterade och kan bidra med sina unika perspektiv.
Företaget grundades med ett gemensamt engagemang för innovation och kvalitet. Tillväxten och utvecklingen av våra medarbetare, produkter och processer kommer att förbli trogen denna anda. Ny digital teknik som ger verkliga fördelar för kunderna kommer att eftersträvas, tillsammans med vårt kontinuerliga engagemang för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
Är du redo för nästa steg i din karriär?
I denna rekrytering har Bruks Siwertell AB valt att samarbeta med SJR.
För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Annie Höjman på annie.hojman@sjr.se
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt.
Notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan och vi ser fram emot att välkomna dig som en viktig del av vårt framgångsrika team!
