Vi söker nu en Controller till Stockholm Environment Institute (SEI). Här får du möjlighet att arbeta i en utvecklande roll i en internationell forskningsmiljö tillsammans med engagerade kollegor. Vill du vara med och bidra till en mer hållbar framtid? Då vill vi gärna höra från dig!Publiceringsdatum2026-05-06Arbetsuppgifter
I rollen som controller kommer du att arbeta nära projektledare med projektansökningar och budgetering samt finansiell uppföljning, rapportering och revision. Rollen innebär även utformning av lämpliga processer och system för finansiell planering och uppföljning som är relevanta för de specifika projekten.
Du kommer att ingå i ett controlling-team på tre personer och rapportera till SEI:s Director of Finance and Operations. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. att innefatta:
Förbereda, granska och godkänna projektbudgetar
Utveckla och hantera projektekonomiska planerings- och uppföljningssystem
Övervaka och sammanställa projektekonomiska rapporter till finansiärer
Förbereda och hantera projektrevisioner
Budget- och prognosarbete
Samarbete med och rådgivning till SEI:s internationella centerKvalifikationer
Vi ser att du har minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom ekonomisk analys och uppföljning och trivs i en internationell organisation med medarbetare från hela världen. Du besitter en högskoleutbildning inom ekonomi. Som person har du ett högt utvecklat analytiskt sinne. Du är strukturerad och arbetar efter en tydlig process och organiserar och planerar ditt arbete väl.
Då SEI:s huvudsakliga arbetsspråk är engelska kommunicerar du obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift. För att lyckas i rollen besitter du ett konsultativt förhållningssätt där din förmåga att skapa goda relationer värdesätts högt.
Du är en avancerad användare av Excel och har ett gediget systemintresse. Tidigare arbete i affärssystemet Unit4 och BI-system ses som meriterande.
Högskoleexamen inom ekonomi
Minst 3 års erfarenhet av arbete inom Controlling
Svenska och engelska flytande i tal och skrift
Avancerad användare av Excel
Tidigare erfarenhet av Unit4 och BI-system ses som meriterande
Vi erbjuder
Vid SEI:s huvudkontor i Stockholm erbjuder vi en stimulerande tjänst i en internationell miljö. Du blir en del av ett ledande multinationellt, tvärvetenskapligt och flerspråkigt team av experter i en organisation där medarbetares välbefinnande och utveckling är högprioriterat. Vi värdesätter mångfald och kreativitet som en kärna i vårt arbete. Vi välkomnar sökande från olika bakgrunder. Vår ambition är att erbjuda en trygg, professionell och kreativ arbetsmiljö för alla.
Kollektivavtal, inklusive tjänstepension och många andra förmåner enligt kollektivavtal
Årligt friskvårdsbidrag samt ytterligare förmåner som främjar medarbetares hälsa, såsom årliga hälsokontroller
Möjligheter till professionell utveckling och kompetensutveckling
Flexibla arbetstider; 37,5 timmars arbetsvecka och generöst antal semesterdagar
Att vara del av en världsledande organisation som verkar i gränslandet mellan vetenskap, policy och praktik inom miljö och utveckling
Övrig information
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid SEI:s huvudkontor i Stockholm, Sverige.
Vi tillämpar sex månaders provanställning enligt kollektivavtal. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Tjänsten är öppen för sökande som har laglig rätt att bo och arbeta inom EU/EES.
SEI har en hybrid arbetsmiljö, vilket innebär att medarbetare kan dela sin arbetstid mellan kontoret och distansarbete från hemmet i Stockholm. Det är inte möjligt att arbeta från utlandet.
Om ansökan
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-05-18.
Ansökan ska vara på svenska eller engelska och innehålla:
Ett personligt brev där du lyfter fram dina relevanta kvalifikationer och erfarenheter
Ett CV
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansök via vår hemsida.
Frågor?
Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig chef, Simon Persson: simon.persson@sei.org
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess vänligen kontakta My Persson, Recruitment and Competence Specialist: my.persson@sei.org
