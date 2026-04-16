Controller
Borås kommun / Controllerjobb / Borås Visa alla controllerjobb i Borås
2026-04-16
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.
Förvaltningen består av drygt 2 600 medarbetare, varav 90 talet chefer, och ansvarar för en nettobudget på 1,7 miljarder.
Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på dem 4 500 brukare/patienter som vi är till för.
Genom ett gott samarbete med ständiga förbättringar främjar vi också en god arbetsmiljö för våra medarbetare.
Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.
Om verksamheten
Ekonomifunktionen på Vård- och äldreförvaltningen består av medarbetare som bland annat arbetar med budget och budgetuppföljning, redovisning, bokslut, resursfördelning, projektredovisning, lokalsamordning och andra förekommande uppdrag.
Som controller hos oss får du ett utvecklande och meningsfullt arbete där du har stort inflytande på Vård- och äldreförvaltningens processer inom ekonomi.
Tjänsten utgår från Ramnåsgatan i Borås med närhet både till centrum, det natursköna parkområdet vid Ramnasjön samt resecentrum med buss- och tågförbindelser.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Arbetet som controller hos oss innebär ett kvalificerat ekonomi- och utredningsarbete där du kommer att arbeta med förekommande uppgifter inom budget-, prognos- och uppföljningsarbete.
Arbetet innebär både ekonomiska analyser av orsak och verkan för verksamheten och utveckling-och förändringsarbete samt kontinuerlig omvärldsbevakning för en värdeskapande helhetsbild. Du ser till att arbetet utförs i enlighet med interna och externa krav och regelverk.
Du kommer ge stöd och vägleda förvaltningens chefer i ekonomiska frågor.
En del i din tjänst innebär också att introducera och utbilda förvaltningens chefer i ekonomifrågor.
Du medverkar i att utveckla interna processer och arbetssätt genom att delta i olika utvecklingsprojekt och arbetsgrupper.
Du rapporterar till chefen för ekonomifunktionen och är dennes ersättare vid behov.Kvalifikationer
Du som söker till oss har kandidatexamen med ekonomisk inriktning. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat budget-, prognos och analysarbete.
Du har tidigare arbetat med olika utvecklings- och implementeringsarbeten kopplat till ekonomi och meriterande är erfarenhet av projektledning i större projekt.
Vi vill att du har erfarenhet av- och förståelse för att arbeta i en politisk styrd organisation.
Du har god förståelse för ekonomi- och organisationsfrågor samt god pedagogisk förmåga där du kan skapa ekonomisk förståelse även hos den som inte är ekonom.
Du arbetar lyhört och utåtriktat i samverkan med berörda personer och du har därmed lätt för att skapa och bibehålla relationer med dem du ger stöd till.
Du har en mycket god analytisk förmåga samt är van att jobba med och prioritera bland flera uppgifter samtidigt.
Du tar stort ansvar för dina uppgifter, arbetar strukturerat och driver arbetet framåt.
En viktig förutsättning för tjänsten är förmåga att tillämpa relevanta regelverk och administrativa system.
Du är en van användare av Excel och om du har erfarenhet av Agresso eller Raindance (nytt from 2027) är det meriterande.
För att trivas hos oss värdesätter du prestigelöshet i nära samarbeten och trivs med att arbeta såväl strategiskt som operativt med ekonomiuppgifter.
Hos dig har vi en engagerad, trygg och flexibel controller som vill vara med och utveckla Vård- och äldreförvaltningens ekonomifunktion.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Vill du veta mer?
Kontakta rekryterande chef
Tina Thomasson, tf verksamhetschef
Telefon; 033-35 83 80
Borås Stads växel, facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00,
Som arbetsgivare tror vi att det är viktigt med balans i livet för att lyckas i sitt arbete.
Utöver ett förmånligt flextidsavtal har vi därför en rad förmåner som du som medarbetare kan ta del av i syfte att främja en god hälsa och skapa balans mellan arbete och fritid.
Utöver ett friskvårdsbidrag erbjuds du fri tillgång till våra badhus och friluftsanläggningar.
Det finns möjlighet att växla semesterdagstillägget mot extra lediga semesterdagar och du kan tillsammans med arbetsgivaren avsätta extra till pension.
Vi har en personalklubb som anordnar flertalet aktiviteter, allt ifrån träningsaktiviteter till kreativa och kulturella aktiviteter.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Borås stad kan du läsa mer på boras.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2026:046". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
)
501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Tina Thomasson tina.thomasson@boras.se 033 358380
9859559