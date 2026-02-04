Contract Administrator till Försvarsindustrin i Lund
Är du en noggrann och strukturerad person med intresse för affärsjuridik? Vill du arbeta i en tekniskt avancerad och komplex organisation inom försvarsindustrin? Då kan detta vara rätt roll för dig.
OM TJÄNSTENSom Contract Administrator arbetar du nära företagets Contract Analysts och stöttar teamet i administrativa och avtalsrelaterade frågor. Rollen innebär dagligt arbete med kommersiella avtal och regulatorisk regelefterlevnad, med ett praktiskt och operativt arbetssätt. I din roll samarbetar du med flera funktioner inom Sourcing & Supply och du kommer att delta i både löpande arbete och projekt.
Du ansvarar för att dokumentera, administrera och strukturera olika typer av avtal, såsom köpavtal och NDA:er. Arbetet innefattar även att läsa, jämföra och ta fram avtalstexter samt sammanställa statistik och rapporter kopplade till avtal.
För rätt person finns det möjlighet att på sikt utvecklas inom områden som contract management, compliance och strategiarbete och rollen kan delvis formas utifrån din kompetens och ditt intresse.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Stötta verksamheten med avtalsrelaterad administration och frågor
Sammanställa rapporter, statistik och översikter kopplade till avtal
Läsa, granska och formulera avtalstexter samt jämföra mot avtalsmallar
Dokumentera mötesanteckningar och följa upp beslut och åtgärder
VI SÖKER DIG SOMDu är en driven person med hög energinivå som trivs med eget ansvar. Du tar initiativ, arbetar självständigt och driver dina uppgifter framåt, samtidigt som du inte tvekar att samarbeta och ta hjälp vid behov. Du är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer.
Relevant utbildning i affärsjuridik, företagsekonomi, paralegal eller motsvarande
God organisatorisk förmåga
Intresse för avtal, text och regelverk
Intresse för försvarsindustrin
Goda kunskaper i både svenska och engelska då båda språken används internt såväl som externt.
Det inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet av efterlevnad av kontrakt (Contract Compliance), IP (immateriella rättigheter) och affärsjuridik
För att trivas i rollen ser vi att du är initiativtagande, ansvarsfull och en lagspelare som bidrar till teamets gemensamma resultat. Du är kommunikativ, har lätt för att skapa relationer och är flexibel i ditt arbetssätt. Du är inte rädd för att ta dig an nya och varierande arbetsuppgifter i en föränderlig miljö.
OM ANSTÄLLNINGEN
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund.
Denna tjänst kräver att ett godkännande i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
ÖVRIG INFOOmfattning: Heltid, långsiktig
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Lund eller Karlskrona
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Sofia Krook, sofia.krook@friday.se
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAYPå Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
