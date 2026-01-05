Content & Communications - Longevity * Science * Startup
2026-01-05
Åldrande är valfritt. Vi behöver någon som kan berätta det.
Lifeseeds är Sveriges första longevity-bolag. Vi skapar produkter och tjänster baserat på vad som faktiskt fungerar - testat på oss själva, mätt i data, förankrat i forskning.
Vi rör oss där utvecklingen händer: på internationella longevity-event, i samtal med forskare, genom praktisk användning av det vi säljer. Det som fungerar tas vidare. Det som inte gör det försvinner.
Nu söker vi någon som vill äga hur vi kommunicerar utåt.
Rollen
Du arbetar nära grundaren och ansvarar för content och copy - i sociala kanaler, på webben, i produkttexter och kampanjer.
Vi har vuxit snabbt och prioriterat produktutveckling och drift. Det betyder att våra sociala kanaler inte fått den kontinuitet de förtjänar. Vi har mycket att säga och många idéer. Nu vill vi göra det kontinuerligt, genomtänkt, och bygga en rörelse kring longevity.
Du kommer att:
skapa, planera och publicera content till sociala kanaler
planera och genomföra videoinnehåll
skriva copy till produktsidor och kampanjer
göra innehåll av tester, mätningar och insikter
följa med på internationella event och mässor för att skapa content i frontlinjen
Vem du är
Du är i början av din karriär men har tydlig ambition. Du skriver mycket bra svenska och engelska. Du är nyfiken på longevity, vetenskap och hälsa, vill förstå hur saker hänger ihop - och göra det begripligt för andra.
Utbildning inom media, kommunikation eller marknadsföring är meriterande. Egna projekt och initiativ väger tungt.
Praktiskt
Rollen startar på deltid (50 %) för att vi ska kunna forma arbetssätt och innehåll tillsammans. Ambitionen är heltid så snart rollen har tagit form.
Anställningsform: Tillsvidare
Plats: Sundbyberg
Publiceringsdatum2026-01-05
Skicka CV och 1-3 saker du själv har skapat. Video, reel, copy, text - format spelar mindre roll. Vi vill se hur du tänker och uttrycker dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
