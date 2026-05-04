Content Manager till Familjebostäder i Göteborg
2026-05-04
Vill du vara med och skapa innehåll som gör verklig skillnad i människors vardag? Nu söker vi på Novare Bemanning en driven och kreativ Content Manager till ett spännande uppdrag hos Familjebostäder i Göteborg. Familjebostäder förvaltar cirka 19 000 bostäder och arbetar aktivt för att skapa trygga, trivsamma och klimatvänliga boenden - tillsammans med göteborgarna. Bolaget är en del av Framtidenkoncernen, som ägs av Göteborgs Stad, och bidrar till stadens långsiktiga utveckling.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning har skapat ett attraktivt erbjudande till dig som individ. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en ny nivå inom bemanningsbranschen. Du får även tillgång till karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig?
Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av ett av Addas avtal i Sverige. I rollen som Content Manager får du kombinera operativt arbete med strategiskt tänkande och kreativt skapande. Du blir en viktig del av kommunikationsenheten och arbetar med att engagera, informera och inspirera olika målgrupper genom relevanta och effektiva innehållsinsatser.
Du tillhör kommunikationsfunktionen inom marknadsavdelningen och arbetar med både interna och externa kanaler.
Exempel på övergripande arbetsuppgifter
Planera och utveckla innehåll utifrån en övergripande contentstrategi
Producera, redigera och publicera innehåll för webb och digitala kanaler
Säkertställa att innehåll håller hög språklig kvalitet och följer tonalitet och varumärke
Arbeta med sökmotoroptimering (SEO) och digital synlighet
Följa upp och analysera resultat för att kontinuerligt utveckla innehåller
Samarbeta med kollegor inom kommunikation, marknad och andra verksamhetsområden
Övriga förekommande uppgifter på avdelningen som produktion av nyheter, framtagande av presentationer, grafiskt material och layout mm.
Krav för tjänsten
Marknadsförings- eller kommunikationsutbildning på högskolenivå och/eller motsvarande
Duktig på Adobe-programmen, Office 365, Sharepoint, Wordpress eller annat CMS
Erfarenhet av grafisk design och layout för att skapa visuellt tilltalande material både för webb och tryck
Kunskaper i att kunna göra enklare redigering av bilder för att anpassa innehåll för olika kanaler
Duktig skribent
Har erfarenhet av innehållsproduktion för digitala kanaler
Är en skicklig skribent med god språkkänsla
Har förståelse för digital kommunikation, målgrupper och användarbeteende
Är strukturerad och har god förmåga att planera och prioritera
Är kreativ, intiativtagande och tycker om att utveckla ideer tillsammans med andra
Meriterande krav
Kunskaper inom filmproduktion och redigering för att skapa kortare filmer och videoinnehåll.
Erfarenhet av fotografering för att stärka kommunikationen visuellt
Uppdragsperiod och omfattning
Placeringsort - Göteborg (möjlighet till distansarbete upp till 2 dagar/veckan
Uppdraget planeras att påbörjas den 24 augusti 2026 och löper under en period om 6 månader, med chans till förlängning i ytterliggare 6 månader.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 20260519. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Ronja Sert, ronja.sert@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
(org.nr 556783-4782)
Södra Vägen 12 (visa karta
)
412 54 GÖTEBORG Arbetsplats
Familjebostäder Kontakt
Ronja Sert ronja.sert@novare.se
9890339