Communication Business Partner
E.ON
Välkommen till oss på E.ON - där vi driver på verkliga förändringar för klimatomställningen. Vi tar ansvar för en bättre framtid genom stabila och fossilfria energilösningar för människor, städer och industrier. Vi är nytänkande och modiga, samtidigt som vi är empatiska och pålitliga. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans, då är E.ON platsen för dig.
Din roll
Vill du vara med och forma framtidens värmeaffär och samtidigt bidra till ett hållbart energisystem? Vi på Corporate Communication på E.ON söker nu en erfaren bolagskommunikatör som vill driva samhällsnyttig kommunikation i energibranschens framkant.
Som Communication Business Partner är du ansvarig för att utveckla och implementera en kommunikationsstrategi och säkerställa relevant kommunikation för EIS, E.ONs kraft- och fjärrvärmeverksamhet. Du har en central roll i att stödja ledningen och fungerar som strategisk rådgivare samt operativ utförare till EIS ledningsteam och andra nyckelfunktioner i verksamheten. Du säkerställer att kommunikationen är samordnad, relevant och i linje med både E.ONs affärsstrategi och övergripande kommunikationsstrategi. Du identifierar möjligheter och risker och samordnar interna och externa kommunikationsaktiviteter.
Du håller samman internkommunikationen inom EIS för att stärka engagemang och förståelse för våra mål inom organisationen. Du har även en nyckelroll i EIS externa kommunikation - både proaktivt och reaktivt. Det inkluderar framtagande av kommunikationsplaner, budskaps- samt övriga kommunikativa underlag. Uppdraget omfattar även nära samarbete med pressansvariga vid pressfrågor och incidenthanteringar samt hantering av frågor från myndigheter, politiska beslutsfattare och lokalsamhälle. Du säkerställer att kommunikationen är transparent, relevant och stärker förtroendet för vår roll i samhället. Vidare driver du kommunikationen kopplat till samhällsengagemang och offentliga samråd. Du arbetar nära kollegor inom Corporate Communications samt affärs- och kundkommunikatörer inom EIS.
Dina erfarenheter
Vi söker dig med flerårig erfarenhet av avancerat kommunikationsarbete i komplexa verksamheter. Du har gedigen erfarenhet av strategisk och operativ bolagskommunikation, public affairs eller mediarelationer - gärna inom energi, infrastruktur eller annan samhällskritisk verksamhet. Vi söker dig som har en förståelse för regulatoriska miljöer och förmåga att hantera kriskommunikation och förtroenderelaterade frågor eftersom vi ofta navigerar i en miljö med höga krav på transparens, ansvar och samhällsengagemang. Som kommunikatör har du en mycket god förmåga att formulera tydliga och trovärdiga budskap i både tal och skrift och din kommunikativa precision och förmåga att paketera komplexa ämnen på ett lättbegripligt och engagerande sätt, är något du är stolt över. I den här tjänsten behöver du ha en vana av att agera talesperson vid behov och känna dig trygg i omvärldsstyrda och pressade situationer.
Som person är du strukturerad, prestigelös och lösningsorienterad. Du har ett skarpt öga för detaljer och kvalitet, är en skicklig skribent och van vid att arbeta med många parallella uppdrag och kan snabbt ställa om när omvärlden förändras. Du är nyfiken, samhällsintresserad och brinner för att göra skillnad genom kommunikation.
Om oss
Corporate Communication på E.ON arbetar med koncernövergripande och strategiska kommunikationsfrågor, både externt och internt. Vårt team ansvarar för att säkerställa en enhetlig och effektiv bolagskommunikation, som är i linje med koncernens övergripande mål och värderingar. Som team har vi högt i tak, är måna om varandra och stöttar varandra i våra respektive roller.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin egen hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är t.ex. arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 7 oktober
