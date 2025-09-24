Commercial Lead - Kategoriansvarig
2025-09-24
Hemfint Group, bestående av de framgångsrika e-handelsbolagen Hemfint, Outl1 och Trendrum med en omsättning på ca 600 mkr och försäljning på 3 marknader. Som en del av BHG Group, en ledande aktör inom heminredning och möbler, erbjuder vi en spännande arbetsmiljö med fokus på tillväxt och kundnöjdhet.
Brinner du för affärsutveckling, digital handel och vill växa med ett av de mest dynamiska e-handelsbolagen inom dörrar och fönster? Vi söker nu en engagerad Commercial Lead som vill leda försäljningen och skapa tillväxt för segmentet på Hemfint
Som Commercial Lead ansvarar du för att driva och utveckla försäljningen av dörrar och fönster online. Du arbetar strategiskt med affärsutveckling och projektledning, samtidigt som du håller dig nära den dagliga operativa verksamheten. Du blir en nyckelperson mellan affärsstrategi och marknadsföring, leder kampanjer och planerar produktlanseringar.
Arbertsuppgifter
Ansvara för försäljningsmål och lönsamhet för kategorin dörrar & fönster
Utveckla och genomföra kommersiella strategier i digitala kanaler
Analys av försäljningsdata och marknadstrender för affärsbeslut
Samverka med kundservice för att optimera kundupplevelse
Identifiera nya affärsmöjligheter och partnerskap
Vi ser gärna att du har
En ekonomiutbildning i bakgrunden eller likvärdig erfarenhet
Har dokumenterad erfarenhet av affärsutveckling och försäljning, helst inom e-handel eller byggmaterialsegmentet
Har god förståelse för digital analys och affärsstrategi
Är en självständig ledare med stark drivkraft och god samarbetsförmåga
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Tjänsten är tillsvidare med inlednade provanställning och förlagd på vårat kontor i Kristianstad. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BHG Group AB
(org.nr 559077-0763), https://www.wearebhg.com/ Arbetsplats
BHG Kontakt
Erika Jonsson erika.jonsson@hemfintgroup.se Jobbnummer
9525425