Commercial Director - Stockholm
2026-03-20
I takt med fortsatt tillväxt söker ett ledande SaaS-bolag en Head of Revenue Nordics med placering i Stockholm. Tjänsten är en nyckelposition i ledningsgruppen med ansvar för att driva tillväxt i Norden och bidra till bolagets fortsatta expansion i Europa.
Du kommer att leda och utveckla både Sales- och Customer Success-teamet i Stockholm, med ansvar för hela intäktsresan - från nykundsbearbetning till att utveckla och behålla befintliga kunder. Fokus ligger på att skapa långsiktigt kundvärde och bygga en skalbar affär.
I rollen har du ett helhetsansvar för regionens utveckling, inklusive pipeline, affärsavslut, expansion och kundlojalitet. Målet är att etablera en högpresterande och skalbar försäljningsorganisation i Norden.
Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett operativt arbetssätt och samarbetar nära ledningsgrupp, marknad, produkt och partners för att säkerställa en effektiv go-to-market-strategi anpassad efter lokala marknadsförutsättningar.
Ansvarsområden
Driva och implementera affärsstrategin för Norden
Leda, coacha och utveckla säljteamet mot uppsatta tillväxtmål
Säkerställa utveckling och prestation inom Customer Success med fokus på retention och expansion
Skapa ett nära samarbete mellan Sales och Customer Success för en sammanhängande kundresa
Utveckla pipeline-strategier tillsammans med Marketing och partners
Arbeta datadrivet med uppföljning, analys och kontinuerlig förbättring
Bygga och utveckla relationer med nyckelkunder och partners
Vidareutveckla go-to-market-strategin baserat på insikter och resultat
Förväntade resultat
Ökad och skalbar intäktstillväxt i Norden
Högpresterande och engagerade team inom Sales och Customer Success
Tillväxt i återkommande intäkter från både nya och befintliga kunder
Starkare marknadsposition i regionenPubliceringsdatum2026-03-20Kvalifikationer
Du är en kommersiell ledare med ett starkt driv och förmåga att kombinera strategi med genomförande. Du är van att leda team, arbeta datadrivet och bygga förtroende i organisationer. Du trivs i en miljö där förändring och tillväxt är centrala delar.Kravprofil för detta jobb
Minst 5 års erfarenhet av B2B-försäljning
Erfarenhet av att leda säljteam
Erfarenhet av Customer Success eller nära samarbete med CS
Erfarenhet av SaaS-försäljning
Vana att föra affärsdialoger på ledningsnivå
Erfarenhet av att bygga och utveckla team
Flytande svenska och engelska
Placerad i eller nära Stockholm
Erbjudande
Du erbjuds en central roll i ett snabbväxande internationellt bolag på en dynamisk marknad, med möjlighet att påverka affären och bygga upp en stark regional organisation. Rollen innebär arbete i en hybridmiljö med nära samarbete både lokalt och internationellt, samt goda utvecklingsmöjligheter.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: omgående
Anställningsform: tillsvidareanställning
Omfattning: heltid
Hybridarbete: ja
Ort: Stockholm
Sista ansökningsdagen: omgående
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
