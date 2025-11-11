Collection Officer
2025-11-11
Är du i början av din karriär och vill få en bred inblick i inkassoverksamhet inom finansbranschen? Hos Aros Kapital får du chansen att arbeta i ett engagerat team där noggrannhet, samarbete och ansvar står i fokus. Här blir du en del av ett företag med korta beslutsvägar, hög teamkänsla och en vardag där du får möjlighet att bidra.
Om Aros Kapital
Sedan 2004 har Aros Kapital varit en viktig aktör inom företagsfinansiering. Genom en personlig service, stark närvaro, effektiva system och processer erbjuder vi våra kunder produkter och tjänster till små och medelstora företag som innefattar fakturaköp, företagslån, fastighetslån och leasing. Aros erbjuder även sparprodukter genom inlåning till både privatpersoner och företag. Vi fokuserar på B2B - företagsfinansiering och arbetar dedikerat för att hjälpa företag att utveckla och förverkliga sina mål och drömmar. Aros Kapital är ett kreditmarknadsbolag som ägs av Mellby Gård.
Idag består Aros Kapital av ca 100 medarbetare som verkar från våra kontor i Göteborg, Stockholm och London. Huvudkontoret är placerat i Göteborg. Företagskulturen präglas av professionalism, engagemang, entreprenörskap och samarbete.
Om rollen
Som Collection Officer blir du en del av vårt Credit-team, där du arbetar nära engagerade kollegor för att säkerställa en effektiv och professionell hantering av våra ärenden. Du rapporterar till Head of Credit Analysis & Workout och samarbetar löpande med andra avdelningar inom bolaget samt med externa samarbetspartners.
I rollen hanterar du inkommande inkassoärenden på daglig basis och ansvarar för ärenden kopplade till våra samarbetspartners. Du kommer också att:
• Hantera inkommande post, främst brev från Kronofogden
• Besvara inkommande mejl och telefonsamtal
• Behandla dagliga åtgärder, vilket bland annat innebär dialog med kunder, hantering av kundwebb och arbete i Help Scout
• Upprätta anståndsunderlag och bistå i övriga administrativa processer
Du kommer även stötta teamet i andra förekommande uppgifter inom inkassoområdet när behov uppstår.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, juridik eller ett annat relevant område. Rollen passar dig som nyligen tagit examen, eller som har arbetat något år och vill stärka dina praktiska erfarenheter inom området.
För att trivas i rollen tror vi att du är noggrann, engagerad och trivs med att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål. Du har ett strukturerat arbetssätt, är ansvarstagande och tycker om att bidra till en positiv teamkänsla.
Detta erbjuder vi dig!
Hos oss erbjuder vi dig ett spännande arbete i en snabbrörlig och dynamisk organisation där det finns en stor utvecklingspotential både inom tjänsten och företaget.
Förutom att Aros sitter i moderna och centrala kontor, erbjuder Aros förmåner så som ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, tjänstepension, utökad föräldralön, frukost och gemensamma aktiviteter utanför jobbet.
Nästa steg?
Låter det som att Aros Kapital är din nästa arbetsgivare? Skicka in ditt CV och personliga brev redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2025-11-28.
Vid eventuella frågor kring processen är du varmt välkommen att kontakta Periklis Mountzias, Head of Credit Analysis & Workout, på mejl: periklis.mountzias@aroskapital.se
Bra att veta...
Tjänstens placeringsort: Göteborg
Sysselsättningsgrad: Heltid (100%)
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Start: januari 2026, eller enligt överenskommelse
Start: januari 2026, eller enligt överenskommelse

I den här rekryteringsprocessen utgår vi från en kompetensbaserad rekryteringsmetodik där moment som intervjuer, eventuella tester, bakgrundskontroll och referenstagning ingår. Bakgrundskontrollen syftar till att tillhandahålla juridisk och ekonomisk information inför eventuell anställning.
Arbetsgivare Aros Kapital AB
https://www.aroskapital.se
Aros Kapital Kontakt
