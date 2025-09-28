Coach till Arbetsmarknadsenheten
Ängelholms kommun, Vuxenutbildning och arbetsmarknad / Personaltjänstemannajobb / Ängelholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Ängelholm
2025-09-28
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ängelholms kommun, Vuxenutbildning och arbetsmarknad i Ängelholm
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Arbetsmarknadsenheten
Uppdraget som Arbetsmarknadscoach är placerat på Arbetsmarknadsenheten i Ängelholm. På Arbetsmarknadsenheten jobbar vi med arbetsmarknadsinsatser som exempelvis arbetsträning, praktik, jobbsökaraktiviteter, coaching/vägledning, anställningsstöd och projekt av olika slag. Vi ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret och för kommunens feriejobb.
Målgruppen för vårt arbete är arbetssökande i åldrarna 16-65 år som anvisas till oss från Ekonomiskt bistånd, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen och andra samverkande myndigheter. Kärnan i arbetet är ett lösningsorienterat arbetssätt med den arbetssökandes individuella förutsättningar i fokus. Arbetet innebär många intressanta möten med arbetssökande med olika bakgrund och förutsättningar.Publiceringsdatum2025-09-28Arbetsuppgifter
Vill du vara en del av Arbetsmarknadsenhetens spännande arbete och framtida utveckling?
Är du beredd att med öppet sinne möta de stora utmaningar vi står inför inom arbetsmarknadsområdet? I så fall är det dig vi söker!
Som Arbetsmarknadscoach arbetar du i nära samarbete med Ekonomiskt bistånd. Du kommer att möta både unga och vuxna som är i behov av extra stöd och matchning för att komma närmare arbetsmarknaden. Via motiverande samtal och stöd i rehabiliterande och integrerande aktiviteter, stöttar du individen i processen att nå arbete eller studier.
I ditt arbete så möter du arbetssökande med olika förutsättningar, för kartläggning av arbetsförmåga, samt matchar mot arbetsträning, praktik, utbildning och arbete. Du är med och utvecklar våra insatser tillsammans med dina kollegor. Du har kontinuerlig kontakt med olika arbetsgivare, både privata och kommunala, för att kunna matcha deltagare som är i behov av arbetsträning, praktik eller anställningsstöd via Arbetsförmedlingen.
Vi söker dig som har vana av att arbeta mål fokuserat med arbetslösa ut mot egen försörjning. Därför är det viktigt att du har en kombination av arbetsmarknadskunskap och utbildning inom beteendevetenskap. Det är mycket viktigt att du är drivande, målfokuserad och har en hög förmåga att skapa och behålla sociala kontakter.
Du är en nätverksbyggare med en god förmåga att se helheten. För att lyckas i den här rollen behöver du vara duktig på att kommunicera med kollegor, deltagare samt med arbetsgivare. Du ska brinna för service, tycka om att skapa nya samt vårda kontakter. Meriterande är om du har lokal kännedom om arbetsmarknaden i närområdet och vana vid att bygga nätverk med arbetsgivare.
Du samverkar med Individ och familj, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, olika projekt och lokala insatser med flera för att underlätta deltagarens väg till arbetsträning, studier, arbete eller annan insats.
Verksamheten utvecklas ständigt utifrån omvärldens behov vilket innebär att arbetsuppgifter kan komma att omfördelas eller förändras.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning som beteendevetare, socionom, studie- och yrkesvägledare eller annan lämplig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi söker dig som har intresse av att handleda, rusta och utveckla människor med varierande bakgrund och förutsättningar.
Du förväntas ha god administrativ förmåga, datorvana och behärska svenska språket väl i både tal och skrift. Det är önskvärt du har erfarenhet av att samarbeta med olika aktörer inom området arbetsmarknad, och duktig på att bygga relationer med kollegor och arbetsgivare.
Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskap inom arbetsmarknadspolitiken och socialt arbete, samt om du har utbildning inom MI och/eller supported employment.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279938". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms kommun
(org.nr 212000-0977) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ängelholms kommun, Vuxenutbildning och arbetsmarknad Kontakt
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Jonas Elfving jonas.elfving@engelholm.se 0431 - 469114 Jobbnummer
9529746